司法部控告歧視美勞工 臉書1400萬元和解

臉書遭司法部控告歧視美國勞工、愛用持H-1B特殊簽證外國人填補高薪工作一案，19日達成和解，臉書將繳交罰款475萬元，並賠償最高950萬元給符合條件的受害者。圖為臉書創辦人查克柏格。（美聯社）

司法部控告臉書 (Facebook)歧視美國勞工、愛用持H-1B特殊簽證外國人填補高薪工作案，19日達成和解。根據對外公布的和解協議，臉書將繳交罰款475萬元，並賠償最高950萬元給符合條件的受害者。

這一案件源自司法部在去年12月控告臉書濫用工作簽證 ，至少有2600個職位未適當刊登招聘廣告，而是以持工作簽證的外國人填補；據稱違規行為至少發生在2018年1月至2019年9月間。

官員表示，這項和解協議，是司法部民權部門依「移民和國籍法」執行反歧視規則35年以來，金額最大民事罰款和欠薪裁決；因不公被拒就業者，將獲補發工資。

根據和解協議，臉書還同意為員工進行反歧視培訓，並針對其「永久勞工認證計畫」進行更多職缺招聘及廣告宣傳；該計畫允許雇主永久雇用外國工人。

司法部民權部門表示，臉書這個社群網路巨頭為了把職缺預留給持臨時簽證的外國人，「經常拒絕」招聘、考慮或雇用美國工人；所謂的美國工人包括美國公民 和國民、獲庇護者、難民及合法永久居民。

臉書過去的作法是贊助H-1B簽證持有人，讓他們在取得綠卡後永久工作；矽谷的主要科技公司軟體工程師及其他員工均廣泛使用H-1B簽證。批評這種做法者認為，外國公民的工資將低於美國公民；但這些科技公司堅稱並非如此，強調會找外國人是因為美國很難找到合格工程師。

聯邦當局表示，臉書刻意創建一套徵人系統，拒絕合格美國工人有公平機會了解和申請工作。助理司法部長克拉克(Kristen Clarke)表示：「臉書必須遵守聯邦民權法，該法禁止歧視性招聘及僱傭行為，公司不能為臨時簽證持有人的公民或移民身分，預留特定職位。」

臉書表示，它相信自己做法符合政府標準，同意和解結束訴訟並推進其永久勞工認證計畫，是它「整體移民計畫」很重要的一部分。

臉書表示，今年4月至6月季度結束時，臉書在全球擁有逾6萬3400名全職員工，目前有3000個職位空缺。