川普阻白宮檔案公開 提告國會暴動調委會、國家檔案局

前總統川普的律師於18日正式在華府地方法院提訴，控告國家檔案局(National Archives)，以及眾院國會暴動調查委員會。圖為川普10月9日在愛阿華州造勢。(歐新社)

前總統川普 的律師於18日正式在華府地方法院提訴，控告國家檔案局(National Archives)，以及眾院 國會暴動調查委員會。

川普律師希望藉由提告，阻止白宮與國會暴動相關的紀錄被公開，更指稱委員會的調查作業為「讓人惱火、非法的釣魚行徑」。

川普的法律團隊主張委員會企圖取得與律師、造勢主辦人和資深官員的內部通聯紀錄，將違反行政特權。在控告中，律師要求聯邦法官使委員會的要求無效，阻止檔案局向國會呈交任何資料，尤其是川普表示受到行政特權保護的檔案。

不僅如此，川普法律團隊還要求法院先讓檔案局辨識所有國會要求的紀錄，再交由律師查驗才能送交國會，但整個過程恐怕耗時數年。

整個訴訟過程，恐怕在行政特權與國會調查方面，形成既複雜又高風險的法律戰。在尼克森時代，最高法院就曾表示前總統得以不將檔案向大眾公開。不過這一回，卻是美國史上首次由現任政府與前總統在行政特權上交手。

川普團隊的法律訴求包含兩個部分，第一，委員會企圖取得的檔案範圍過大，已構成違憲；第二，控訴宣稱委員會缺乏合法的「立法目的」取得檔案。對此，川普團隊要求國會調查人員證明索取的檔案，確實能幫助立法工作。

但對此，委員會不僅希望了解國會暴動全貌，也表示希望藉此在國內極端人士使用社群媒體 ，情報單位處理威脅資訊等方面進行立法。

川普的訴訟還聚焦在總統文件法，若法律允許現任總統使前任總統失去行政特權，將構成違憲；但這類議題，過去未曾告上法院。

在控訴中，川普的立場在於檔案局不應將被行政特權保護的資料交給國會。許多法律專家認為，只有現任總統能行使特權，但過去在法院，也從未判定卸任總統是否也持續享有特權。