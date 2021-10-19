我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

習想齊名毛鄧？中共11月辦19屆六中全會 將審「決議」

編譯洪毅／綜合18日電
中共中央政治局18日召開會議，中共總書記習近平主持會議。圖為習近平日前出席重要會議資料照。（取材自新華網）
中共中央政治局18日召開會議，中共總書記習近平主持會議。圖為習近平日前出席重要會議資料照。（取材自新華網）

中共中央政治局18日召開會議，確定將在11月8日至11日舉行「中共19屆六中全會」；華爾街日報報導，從官媒發布的主題來看，顯示中共總書記習近平將在充滿不確定性的時代，將自己提升到與毛澤東、鄧小平等巨人並列的權威。

據新華社報導，中共中央政治局在由習近平主持的會議上，聽取「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」的相關報告，研究、總結中共「百年奮鬥重大成就和歷史經驗問題」，而11月的六中全會上，將會審議該修改後的決議。

中共做出的「決議」在歷史上只有兩次，其中一次還是中共建政前的1945年，該決議確立毛澤東在黨內的地位；而1981年鄧小平主導的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，則定調文化大革命的錯誤，並開啟中國的改革開放時代。

華爾街日報報導說，這表明習近平要在黨內比肩毛、鄧，意圖確立自己重塑當代中國歷史所需的絕對性權威；預料決議也將為習近平在明年第20次黨代表大會(20大)上，為自己打破以往慣例的第三任期鋪路。

18日的中央政治局會議上，已經強調自習近平就任以來，以他為核心的中共已帶領中國取得「新的重大成就」，黨、軍、民「空前凝聚振奮」，中國「國際地位日益鞏固」，為中國「偉大復興」提供「更為完善的制度保證」。

但是華爾街日報報導說，當前中國乃至世界充滿不確定性，對外與西方國家關係惡化，對內則是打壓大型科技業者，還有房市動盪，缺電等，經濟反彈勢頭已遭削弱，第三季國內生產毛額(GDP)較去年同期增加4.9%，低於第二季7.9%的數字。

一名來自北京的退休政治學教授就說，前兩份決議在本質上是高度關鍵的，但是這次的決議主軸是關於「自我肯定」，目標在於強化黨、並鞏固領導人的形象，還有強化領導人的意志。

在決議出台之前，習近平過去已展開一系列行動，包括「樹立正確歷史觀」，強化毛澤東的地位，淡化黨內自鄧小平以降對過去錯誤的定調及反思，及其低調的外交政策，對民間異見的打壓及對社會的控制也被加強。

中共 中國 習近平

上一則

3.5兆預算案怎刪？布塔朱吉：對抗氣候變遷是底線

下一則

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

延伸閱讀

中國擬擴大消費稅徵收範圍

中國擬擴大消費稅徵收範圍
李顯龍通話習近平 表態挺中加入CPTPP

李顯龍通話習近平 表態挺中加入CPTPP
李顯龍與習近平通話 表態支持中國加入CPTPP

李顯龍與習近平通話 表態支持中國加入CPTPP
英媒體：習近平不出席聯合國氣候峰會

英媒體：習近平不出席聯合國氣候峰會

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32
莫德納(Moderna)藥廠創始人之一、董事長阿費揚(Noubar Afeyan)。(美聯社)

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

2021-10-12 11:50

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統