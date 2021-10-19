習想齊名毛鄧？中共11月辦19屆六中全會 將審「決議」

中共中央政治局18日召開會議，中共總書記習近平主持會議。圖為習近平日前出席重要會議資料照。（取材自新華網）

中共 中央政治局18日召開會議，確定將在11月8日至11日舉行「中共19屆六中全會」；華爾街日報報導，從官媒發布的主題來看，顯示中共總書記習近平 將在充滿不確定性的時代，將自己提升到與毛澤東、鄧小平等巨人並列的權威。

據新華社報導，中共中央政治局在由習近平主持的會議上，聽取「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」的相關報告，研究、總結中共「百年奮鬥重大成就和歷史經驗問題」，而11月的六中全會上，將會審議該修改後的決議。

中共做出的「決議」在歷史上只有兩次，其中一次還是中共建政前的1945年，該決議確立毛澤東在黨內的地位；而1981年鄧小平主導的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，則定調文化大革命的錯誤，並開啟中國 的改革開放時代。

華爾街日報報導說，這表明習近平要在黨內比肩毛、鄧，意圖確立自己重塑當代中國歷史所需的絕對性權威；預料決議也將為習近平在明年第20次黨代表大會(20大)上，為自己打破以往慣例的第三任期鋪路。

18日的中央政治局會議上，已經強調自習近平就任以來，以他為核心的中共已帶領中國取得「新的重大成就」，黨、軍、民「空前凝聚振奮」，中國「國際地位日益鞏固」，為中國「偉大復興」提供「更為完善的制度保證」。

但是華爾街日報報導說，當前中國乃至世界充滿不確定性，對外與西方國家關係惡化，對內則是打壓大型科技業者，還有房市動盪，缺電等，經濟反彈勢頭已遭削弱，第三季國內生產毛額(GDP)較去年同期增加4.9%，低於第二季7.9%的數字。

一名來自北京的退休政治學教授就說，前兩份決議在本質上是高度關鍵的，但是這次的決議主軸是關於「自我肯定」，目標在於強化黨、並鞏固領導人的形象，還有強化領導人的意志。

在決議出台之前，習近平過去已展開一系列行動，包括「樹立正確歷史觀」，強化毛澤東的地位，淡化黨內自鄧小平以降對過去錯誤的定調及反思，及其低調的外交政策，對民間異見的打壓及對社會的控制也被加強。