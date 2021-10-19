試射極音速飛彈？中國：只是太空飛行器

各方推斷中國在8月間測試極音速飛彈使用長征二號丙(2C)載運火箭發射升空。圖為8月24日長征二號丙運載火箭在中國酒泉衛星發射中心發射升空。這是第79次的長征二號丙火箭發射，但中方沒有宣布第78次的發射。(中新社)

北京否認試射極音速飛彈，稱只是例行「太空 飛行器測試」；美國 國防部長奧斯丁18日表示，密切關注中方先進武器系統的發展，白宮則說，美國歡迎硬碰硬的競爭，但不希望競爭變成衝突。

英國金融時報16日報導，中國 8月試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈(hypersonic missile)，繞著地球飛行，進入大氣層後朝目標前進，擊中地點距原定目標39公里，不過，中方展現的先進太空實力，已讓美國情報部門大感意外。

中國外交部發言人趙立堅18日答覆記者詢問表示，這是今年7月的一次例行「航天器(太空飛行器)試驗」，用於驗證該飛行器可重複使用；飛行器返航前分離的配套裝置，將在殞落大氣層過程中燒毀解體，落於公海海域，這項技術將為人類利用太空，提供更便捷與廉價的往返方式，全球多國均有類似試驗。

美國政府則不證實這項訊息，只是表示關注北京軍力發展。

奧斯丁(Lloyd Austin)18日表示，華府密切觀察中國的先進武器系統發展，並指這樣的發展徒增區域緊張。

路透引述美國裁減軍備大使伍德(Robert Wood)說法指，中國與俄羅斯都在積極發展極音速科技，並將其軍事化，美國不知如何抵禦；中方與俄羅斯亦然。

極音速飛彈的速度，是音速五倍以上，速度更快且可操控，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器。媒體報導，全球極音速武器計畫領先國家有中國、俄羅斯與美國，此外，澳洲、印度、日本與德國，均還在開發中。

專家描述的極音速飛彈的飛行途徑，與傳統導彈不同，雷達極難事先偵測到，無法提前在半空摧毀，因此空防門戶大開，嚴重威脅國家安全。(Getty Images)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)被問到此事時重申，美國公開和私下均清楚表達關切中方持續發展軍力，美國對中的作法一致，歡迎硬碰硬的競爭，但不希望變成衝突。

此外，哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，國防部前部長蓋茲(Robert Gates)表示，中國是美國在軍事和經濟上特別突出的威脅，川普總統做對的是他警醒美國人，尤其是生意人。

蓋茲表示，澳英美新安全倡議AUKUS是重要的戰略行動，AUKUS向包括中國在內的全球傳遞強有力訊息，美軍依然是西太平洋勁旅。

主持人庫柏(Anderson Cooper)追問，若中國侵略台灣，美國是否需要挺身而戰？蓋茲說，該關注兩項戰略，一是嚇阻能力，強化美國在區域的軍事展現，二是強化台灣自我防衛能力。

曾分別在共和黨與民主黨政府擔任國防部長的蓋茲說，從電視上看到美國的阿富汗撤軍一團亂令他難受，撤軍固然是危險行動，但美國有很多時間可以規畫；他說，前總統和現任的美國總統拜登都負有責任，不過，自己為八位總統工作過，從來沒人承認自己搞砸某事。