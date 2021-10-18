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帶薪休假計畫預算削減40%？民主黨派系陷分歧

記者胡玉立／綜合報導
消息人士指出，為安撫黨內溫和派聲浪，參院民主黨領袖考慮將3.5兆預算案中的帶薪休假經費，從眾院批准的4940億元，大幅削減至3000億元，削減幅度約40%。圖為紐約市主計長最新民調顯示，亞太裔女性最無法請帶薪假照顧小孩。(記者顏嘉瑩/攝影)
消息人士指出，為安撫黨內溫和派聲浪，參院民主黨領袖考慮將3.5兆預算案中的帶薪休假經費，從眾院批准的4940億元，大幅削減至3000億元，削減幅度約40%。圖為紐約市主計長最新民調顯示，亞太裔女性最無法請帶薪假照顧小孩。(記者顏嘉瑩/攝影)

消息人士指出，為安撫黨內溫和派聲浪，參院民主黨領袖考慮將3.5兆預算案中的帶薪休假經費，從眾院批准的4940億元，大幅削減至3000億元，削減幅度約40%；參院政策制定者也必須就眾院起草措辭做出重大改變。民主黨溫和派與進步派之間的分裂，正迫使民主黨做出更難更多的取捨權衡。

消息人士指出，參院和眾院委員會對於帶薪休假計畫該花費3000億元或4940億元，存在分歧；如果只有3000億元經費水平，可能只夠付三到四周的帶薪休假，但拜登總統當初提議或眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)的提議是12周。

對此，加州聯邦眾議員斯佩儀(Jackie Speier)向政治新聞媒體POLITICO表示，「民主黨一直在吹捧其預算案將在為女性創造就業機會方面進行變革，若最後只是將眾院法案削來減去，那會很卑劣，也談不上變革。」

隨著民主黨繼續進行談判，預算案具體細節不斷變化，部分選項正浮出水面，其中包括縮短津貼期限、為工人帶回家工作的份量設限；分階段實施帶薪休假計畫並設定效期。

以下帶薪休假計畫可能做出刪減的部分政策範疇：

縮短津貼期限

專家表示，這是降低該計畫成本的最有效方法，可以一舉減少數千億元，也是議員最可能採取的路線。原先帶薪家庭假和病假設計是12周，原因可包括生病、受傷、出生、看顧、家庭成員軍事派遣等。消息人士指稱，減至八周，是既能看到帶薪休假計畫好處又能實現拜登政府和國會民主黨承諾的經濟利益的最短時間。

減少休假工資

降低帶薪休假計畫成本的另一種選擇，是降低每月津貼上限。眾院計畫以浮動比例為普通工人提供正常工資的三分之二，估計每月上限為5200元。參院措辭可能會以每月4000元為上限。這樣一來，計畫成本可降低約500億元。

眾院 民主黨 參院

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