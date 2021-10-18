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預算案、基建案都卡關…民主黨國會議員 難面對選民

編譯潘勛／綜合17日電
拜登政府的基礎建設法案，要翻新美國道路、橋梁、寬頻網路、飲水與強化環保，強化與中國競爭的優勢。(Getty Images)
拜登政府的基礎建設法案，要翻新美國道路、橋梁、寬頻網路、飲水與強化環保，強化與中國競爭的優勢。(Getty Images)

拜登總統雄心勃勃的預算案被卡住，參院早就通過的基礎設施建設法案也還沒在眾院票決過關，民主黨人徒有雄心萬丈，未來內政、經濟施政計畫卻仍未霧散雲開；不管是學齡前兒童照護、可負擔得起住居等選前承諾，哪些能落實，民主黨國會議員面對選民要講清楚說明白，都十分辛苦。

紐約時報報導，拜登原訂的預算案包羅廣泛，斥資3兆5000億元想升級社會安全網，因應氣候變遷等命題，眾院編纂預算項目時都有討論過；本擬斥資3000多億元協助低收入戶、幫民眾取得可負擔住屋、社區學院兩年免費，另廣設學前教育而幫忙到許多年輕家庭。

但民主黨人目前有口難開的是：目前那些施政構想，每一項都懸而未決，能否存活下來變成法律，均有變數；眾院彙編好其法案一個月後，拜登總統及國會民主黨人已縮小抱負。預算案面對共和黨團結一致反對，黨內又有以曼欽、席納瑪兩位參議員為首的中間派抗拒，民主黨人正快馬加鞭，想把預算案規模縮小到大約2兆元，才能在擁有最微弱多數的國會兩院過關。

眾議員蘇珊‧魏爾德(Susan Wild)等國會民主黨人的選區選情激烈，面對預算案原訂版前途未卜，他們2022年期中選前要向選民推銷哪些施政成就，實在好辛苦。

民調指出，民主黨施政構想每一項目，包括聯邦補貼的有薪假、老年人長照及幼兒托育、擴大公共教育，都深受選民歡迎。但選民目前除了知道預算案總金額已然縮水以外，不知道預算案最終版還在考慮什麼，整個過程包藏於一團謎霧。

為了讓預算案過關，民主黨在參院不得跑任何一票，眾院幾乎也不能跑票，但黨內進步派與中間派為預算案規模及項目僵持不下；黨高層及白宮官員猶在幕後絞盡腦汁，想敲定一個能滿足曼欽及席納瑪的方案。

對魏爾德之流的民主黨國會議員，想到要在選民還沒確切感受到基建案及預算案帶來的影響之前，就著手鋪排明年的連任選戰，可想而知會有什麼遭遇，就愈來愈感卻步。

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