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不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議

編譯林育正／綜合17日電
全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士9月在德州美墨邊界的德瑞諾市上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(Getty Images)
全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士9月在德州美墨邊界的德瑞諾市上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(Getty Images)

移民倡議人士早就不滿拜登政府延續川普政府時期的移民與邊界政策，在16日早晨的一場線上會議中，幾十個移民維權組織乾脆集體離線，表示強烈抗議。

支持移民的人士透過聲明控訴政府「以政治玩弄人命」，因此無法再與政府進行對話，他們說：「我們已來到轉捩點。」接著便離開會議。政府參加遠端會議的成員，包含國安部官員以及白宮內政會議副主任艾絲特‧奧拉瓦利亞(Esther Olavarria)。

來源：ABC7

抗議恢復「留墨」等候聽審 

拜登政府引起倡議人士不滿的主因，為政府計畫恢復被稱為「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(MPP)。日前經過高院裁決，政府預計將在下個月起，恢復要求尋求庇護的移民在等待聽證期間，必須從美境先送到墨西哥，留在墨國等候聽審，不得留在美境。

一名白宮官員向政治媒體POLITICO透露，拜登政府已表明「留在墨西哥」並非政府支持或同意的政策。也因此，國土安全部也立刻向法院提出上訴。但在同時，政府單位必須遵守法律，因此先配合舊有政策。國土安全部日前已宣布，計畫發布備忘錄終止留在墨西哥。

官員也表示：「我們非常感謝移民倡議人士與組織日夜的努力，幫助改善移民系統。」

轟「邊界」政策 完全政治考量

不過倡議人士指出，其實留在墨西哥政策僅是使民間和政府關係惡化的催化劑，真正的引爆點，則是他們認為，政府的決策已完全是政治考量，將邊界問題視為民主黨的毒藥。

「天主教法律移民聯盟」(CLIN)策略長古耶拉(Luis Guerra)說：「我認為政府現在怕害直接與反移民團體槓上，但我必須提醒他們，不論政府怎麼做，雙方衝突都還是會存在。但我們不相信政府有向他們聲稱的，竭盡所能恢復邊界庇護。」

圖為移民維權人士今年4月在華府上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(美聯...
圖為移民維權人士今年4月在華府上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(美聯社)

另一個衝突點，在於政府持續採用美國法典第42條(Title 42)，就連政府本身也對此議題有不同的立場。日前大批海地移民湧入德州邊界，就被政府使用第42條遣返。

國務院法律顧問高洪柱(Harold Koh)日前就發布內部備忘錄批評政府處理海地移民的方式，他更表示第42條「違法」、「不人道」。

倡議人士更感到憤怒不論是民主黨還共和黨，都對移民採取本土主義。

移民團體 墨西哥 拜登

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