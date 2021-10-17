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FDA正研議 混打疫苗可行性

編譯陳韻涵／綜合16日電
多項研究指出混打疫苗，防疫效能可能更佳。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正著手研議，是否讓嬌生疫苗接種者混打莫德納或輝瑞補強針。圖為紐約州工人接種第一劑輝瑞疫苗。(美聯社)
多項研究指出混打疫苗，防疫效能可能更佳。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正著手研議，是否讓嬌生疫苗接種者混打莫德納或輝瑞補強針。圖為紐約州工人接種第一劑輝瑞疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)顧問委員會15日批准嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗補強針時，公衛專家提出混打疫苗的可能性，FDA已著手研議，是否讓嬌生疫苗接種者混打莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)補強針。

混打的可能性源於多項研究指出嬌生混打其他品牌的補強針，接種者體內的抗體效能更佳；FDA生物製品審評和研究中心主任馬克斯(Peter Marks)表示，當局正在討論嬌生打嬌生或輝瑞補強針的可能性，但沒有訂決策時間表，僅表示「可能」讓嬌生接種者混打補強針。

馬里蘭大學醫學院教授克斯汀‧萊克(Kirsten Lyke)表示，國家衛生研究院(NIH)進行的三種品牌新冠疫苗混打研究發現，嬌生疫苗接種者打嬌生或輝瑞補強針的效果更好；她說：「人們想知道的實際情況，混打(不同品牌的新冠疫苗補強針)是否安全？」 

初步研究數據顯示，嬌生疫苗接種者打莫德納補強針，體內抗體濃度在15天內增76倍；若是打嬌生補強針，抗體濃度僅會增加四倍；若打輝瑞補強針，抗體濃度則增加35倍。

歐洲與英國都已有疫苗混打的案例，英國6月公布的初步結果顯示，輝瑞與阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗混打的效果較好，但維持時間較短。

德國開放60歲以下者先打阿斯特捷利康疫苗後，再接種輝瑞或嬌生補強針；在7月份因考量Delta變種病毒傳染力驚人，而開放所有國民都能混打疫苗。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)精準疫苗計畫(Precision Vaccines Program)主任利維(Ofer Levy)表示，許多國民已蠢蠢欲動，呼籲FDA盡快釐清混打的風險並頒布指南。

聯邦疾病防治中心(CDC)全國呼吸道疾病暨免疫中心(National Center for Immunization and Respiratory Disease)資深顧問亞曼達‧科恩(Amanda Cohn)表示，FDA或許可以說明允許混打，釋出明確訊息，對公眾會很有幫助。 

科恩表示，目前沒有出現任何值得注意的混打安全疑慮，但她關切1500萬名嬌生疫苗接種者可能因為當局缺乏明確訊息，而無法接種補強針。

疫苗 嬌生 輝瑞

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