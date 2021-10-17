我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

多名新冠病患興訟 要求醫院開馬用驅蟲藥治病

編譯柯立偉／綜合16日電
全美出現數十宗官司，要求法院命令醫院用動物驅蟲劑來治療新冠疾病。(美聯社)
全美出現數十宗官司，要求法院命令醫院用動物驅蟲劑來治療新冠疾病。(美聯社)

新冠疫情肆虐，不只政府許多強制防疫措施，常遭民眾起訴指控違反人民自由，現在就連醫院也無法基於專業對病患施以最適合的治療方式；全美各地近日有多起起訴醫院的案件，要求提供驅蟲藥伊維菌素以治療新冠確診患者，其中部分獲法院允許，多數則被駁回。

伊維菌素目前已被聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，用於蛔蟲、蝨子或輕微寄生蟲感染的症狀，但一些保守派媒體所宣稱的「治療新冠功效」則尚未經研究證實，也尚未獲得FDA許可；FDA並警告，大量服用伊維菌素可能導致噁心、嘔吐、腹瀉、癲癇、譫妄等症狀。

但FDA的結論顯然無法令病急亂投醫的民眾信服，許多病患及家屬不但要求醫院開出伊維菌素的醫囑，甚至還起訴不願意配合的醫生；紐約州律師洛里戈(Ralph Lorigo)就代表了兩起起訴醫院強制開立伊維菌素醫囑的案件，該兩起案件都獲勝訴。

洛里戈表示，他堅信伊維菌素有效，且起訴的民眾只是要求得到「適合人體劑量」的伊維菌素；他並批評不願意開立伊維菌素醫囑的醫生說：「醫生不因為穿上白袍就可以自命為神，我不支持他們的論點。」

不過，同類型案件的其他判決中，法院對於強制醫院開立伊維菌素醫囑的態度仍有所保留，紐約州高等法院在9月份就以相關醫學研究未臻完備為由，判決醫院不需依照病患意願開立伊維菌素；當時判決中表示：「FDA尚未通過伊維菌素用於治療新冠肺炎，貿然開立或使醫院及醫師負擔醫療不當之風險，本院不能強制醫院進行違反醫學道德之行為。」

醫院對於病患用盡各種手段只為得到伊維菌素不以為然，紐約大學醫學院教授卡普蘭(Arthur Caplan)表示，醫院不可能開立可能會對病患造成傷害的藥物，且若由病患和法官決定給藥種類，無疑是「外行領導內行」；他說：「請尊重醫療專業，到醫院看病取藥跟去餐廳要求客製化餐點是兩回事，若根據法院判決就能強制醫院開立醫囑，絕對是場災難。」

紐約州 FDA 疫情

上一則

為3.5兆預算案 桑德斯「越界」惹怒曼欽

下一則

不滿強制打疫苗 多地警察工會控告市府

延伸閱讀

宗教豁免強制接種令 紐約州再上訴

宗教豁免強制接種令 紐約州再上訴
霍楚簽署新法 威脅舉報無證移民身分 可起訴敲詐

霍楚簽署新法 威脅舉報無證移民身分 可起訴敲詐

鮑爾是否留任聯準會主席？面臨進步派反對+操守醜聞

鮑爾是否留任聯準會主席？面臨進步派反對+操守醜聞
疫情捐物資、反仇恨亞裔 甘台寧獲州參議員表揚

疫情捐物資、反仇恨亞裔 甘台寧獲州參議員表揚

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32
莫德納(Moderna)藥廠創始人之一、董事長阿費揚(Noubar Afeyan)。(美聯社)

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

2021-10-12 11:50

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象