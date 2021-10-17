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川普想東山再起 「反川大將」謝安達：會查他到底

記者胡玉立／綜合報導
川普打算東山再起，當初領導眾院彈劾案的謝安達說，他將緊盯川普到底。(Getty Images)
川普打算東山再起，當初領導眾院彈劾案的謝安達說，他將緊盯川普到底。(Getty Images)

前總統川普離開白宮近一年，似仍打算再次參選總統，迄今不斷盤旋在共和黨內，試圖引起各方關注和發揮影響力；在川普準備東山再起之際，眾院情報委員會主席、民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)也持續追查川普，並表示，前任總統持續在國家政治舞台上出沒，讓民主岌岌可危。

謝安達因調查俄羅斯干預美國大選案、領導進行第一次彈劾川普案，聲名鵲起；目前也是眾院調查1月6日國會暴動特別委員會主要成員，曾任聯邦檢察官的他，正將關注焦點轉向川普在國會騷亂中扮演的角色，稱川普為「對美國民主造成明顯且實際的危險的人」。

謝安達在即將於C-SPAN的Book TV播出的訪談中表示，「我們想向國人展示1月6日的情況是如何發生的；不僅是那天白人民族主義團體的參與結構機制，更有關大選結果的謬論如何推動成千上萬群眾攻擊政府。」

川普去年冬天被指控煽動騷亂、面臨第二次彈劾，結果和和第一次彈劾一樣，未在參院過關。

謝安達另外在名為「華府午夜，我們如何幾乎失去民主且前方仍有黑暗籠罩」（Midnight in Washington, How We Almost Lost Our Democracy and Still Could）的新書中，寫下他在國會暴亂當天驚心動魄的個人遭遇；書中寫道，那天，謝安達準備在眾院房間戴上防毒面具，在暴徒靠近時不得不逃。共和黨同僚曾警告他，他被公認為川普批評者，最好遠離公眾視線。

但幾小時後，眾院恢復計算選舉人票數時，謝安達看到共和黨議員「西裝筆挺」地企圖推翻選舉，他認為，他們對制度的威脅，與暴徒闖入國會大廈一樣嚴重。

國會暴亂特別委員會不僅深入調查川普，也調查眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和川普在國會其他盟友，這些人都持續聲稱美國大選在某種程度上被人操縱或非法計票，即便各州都證明其計票結果準確，數十次法庭挑戰均以失敗告終。

謝安達表示，「過去四年來，民主被一塊塊地拆除了。」

川普對特別委員會嗤之以鼻，指責民主黨人「醉心於權力」，敦促其幕僚和前政府官員拒絕傳票或其他作證要求。

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