川普想東山再起 「反川大將」謝安達：會查他到底

川普打算東山再起,當初領導眾院彈劾案的謝安達說,他將緊盯川普到底。(Getty Images)

前總統川普 離開白宮近一年,似仍打算再次參選總統,迄今不斷盤旋在共和黨內,試圖引起各方關注和發揮影響力;在川普準備東山再起之際,眾院 情報委員會主席、民主黨眾議員謝安達(Adam Schiff)也持續追查川普,並表示,前任總統持續在國家政治舞台上出沒,讓民主岌岌可危。

謝安達因調查俄羅斯干預美國 大選案、領導進行第一次彈劾川普案,聲名鵲起;目前也是眾院調查1月6日國會暴動特別委員會主要成員,曾任聯邦檢察官的他,正將關注焦點轉向川普在國會騷亂中扮演的角色,稱川普為「對美國民主造成明顯且實際的危險的人」。

謝安達在即將於C-SPAN的Book TV播出的訪談中表示,「我們想向國人展示1月6日的情況是如何發生的;不僅是那天白人民族主義團體的參與結構機制,更有關大選結果的謬論如何推動成千上萬群眾攻擊政府。」

川普去年冬天被指控煽動騷亂、面臨第二次彈劾,結果和和第一次彈劾一樣,未在參院過關。

謝安達另外在名為「華府午夜,我們如何幾乎失去民主且前方仍有黑暗籠罩」(Midnight in Washington, How We Almost Lost Our Democracy and Still Could)的新書中,寫下他在國會暴亂當天驚心動魄的個人遭遇;書中寫道,那天,謝安達準備在眾院房間戴上防毒面具,在暴徒靠近時不得不逃。共和黨同僚曾警告他,他被公認為川普批評者,最好遠離公眾視線。

但幾小時後,眾院恢復計算選舉人票數時,謝安達看到共和黨議員「西裝筆挺」地企圖推翻選舉,他認為,他們對制度的威脅,與暴徒闖入國會大廈一樣嚴重。

國會暴亂特別委員會不僅深入調查川普,也調查眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和川普在國會其他盟友,這些人都持續聲稱美國大選在某種程度上被人操縱或非法計票,即便各州都證明其計票結果準確,數十次法庭挑戰均以失敗告終。

謝安達表示,「過去四年來,民主被一塊塊地拆除了。」

川普對特別委員會嗤之以鼻,指責民主黨人「醉心於權力」,敦促其幕僚和前政府官員拒絕傳票或其他作證要求。