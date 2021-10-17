共和黨中間派「抗川普」 期中選舉寧挺民主黨候選人

共和黨眾議員麗茲‧錢尼多次就國會暴動抨擊前總統川普，成為川普和其支持者的眼中釘。（Getty Images）

多名共和黨 人為擺脫前總統川普 對黨內的掌控，宣布為參加2022年期中選舉的中間派共和黨人，以及選情危急的民主黨人支持背書。

去年川普扯謊選舉被偷，因此催生中間派共和黨人在國會暴動事件後，成立政治團體「整頓美國行動」(Renew America Movement, RAM)；RAM也宣布力挺多名角逐連任的國會議員。

RAM發布聲明表示：「目前的情勢危急，共和黨人與前共和黨人必須把握時間挺身而處，阻止國會反民主，滿口胡言的共和黨領袖。今天我們宣布一連串名單，包含為勝選努力的共和黨人、民主黨人以及獨立參選人。」

獲得RAM支持背書的共和黨議員，皆曾多次公開槓上川普；其中包括多次就國會暴動抨擊他的眾議員 麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)，以及可能因伊利諾州選區重畫，而沒有席次可選的眾議員金辛格(Adam Kinzinger)。投票贊成彈劾川普的參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)，也獲得RAM支持。

此外名單包括11名民主黨眾議員和參議員，其中大部分在各自的選區競爭相當激烈，包括角逐第一個完整任期的前太空人參議員凱利(Mark Kelly，亞利桑納州)；此外還有眾議員阿碧蓋爾‧史班柏格(Abigail Spanberger，維吉尼亞州)以及戈登(Jared Golden，緬因州)。

RAM全國政治主任席爾比(Joel Searby)表示：「美國的民主和憲法面對的威脅日益嚴重，我們需要有人積極帶領各自的政黨以及國家遠離極端政治。」

獲得RAM背書的議員在競選連任的過程中，可能碰上川普力挺的對手。

RAM的領導階層為曾經效力川普政府，但轉向批判立場的共和黨人；其中包括前白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，以及國安部(DHS)官員泰勒(Miles Taylor)。