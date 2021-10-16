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禁止「意外醫療帳單」新法 明年元旦上路

記者顏伶如／綜合報導
田納西州居民黛博拉．史密斯去年住院後，收到一大堆帳單，自付額總共約1萬元。(美聯社)
田納西州居民黛博拉．史密斯去年住院後，收到一大堆帳單，自付額總共約1萬元。(美聯社)

投保健康保險的某些消費者，接到數目驚人的意外醫藥費帳單時，經常也是人生中遭逢劇變的最脆弱之際；2020年，國會通過法案禁止保險公司向消費者收取「意外醫療帳單」(surprise medical bills)，法律將於2022年1月1日生效。

官員指出，拜登政府已對這項即將上路的消費者保護法案完成最後準備。

新法實施之後，病患如果因為情況緊急，必須就近前往不在保險公司系統內的醫院掛急診，將不必擔心接受到數目驚人的天價醫藥費帳單。消費者將獲得法律保障，不會因為在保險公司系統內的醫院接受來自系統外的醫師開刀或診療，而因此必須面臨意外收費。在這些情況下，病患都只須承擔保險公司系統內的自付額。

根據聯邦政府公布的規定細則，外界首度得知這套新制的關鍵重點：一套處理醫藥費糾紛的幕後機制，讓醫院、醫師及保險業者能夠針對醫藥費討價還價，病患不會被捲入過程當中。

如果保險公司與醫療機構對於醫藥費用收取出現歧見，兩造都可要求啟動為期30天的協調程序。如果協調程序之後，雙方仍無法獲得共識，則可將問題交由獨立仲裁人(independent arbitrator)處理。仲裁人將依照指標，為醫療服務訂定合理收費，原則則是避免醫療成本過度增加。最終決定的收價高低結果，必須附帶明確的舉證說明。

對於沒有購買醫療保險的民眾，以及自費接受某些醫療手術的民眾，新法也訂有解決醫藥費糾紛的相關規範。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說：「我們希望讓曾經收過意外醫藥費帳單的民眾，覺得終於可以鬆一口氣。」

意外醫療帳單的出現，對有購買健康醫療保險的消費者來說，長久以來是普遍存在的問題。許多消費者以為自己權益受到保障，不料卻發現必須承擔意外開銷，尤其感到憤憤不平。意外醫療帳單金額從數百元至數萬元不等，來自消費者使用保險公司系統之外的醫師或醫院服務。

根據統計，平均每五件急診室就醫病例當中，就有一例將收到意外醫療帳單，每六件住院病例當中也有一例將因此收到意外醫療帳單。

醫療帳單 醫療保險 拜登

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