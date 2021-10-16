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紅藍卡開放登記 4重點要注意

記者顏伶如／綜合報導
聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)已開放年度登記，至12月7日止。(Medicare.gov)
聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)已開放年度登記，至12月7日止。(Medicare.gov)

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)已於15日起開放登記，截止日期為12月7日；已參加民眾可在開放期間修改項目，新方案將於明年1月1日起生效。專家指出，如果未更改計畫內容，2021年投保項目一般來說將在2022年續用，但民眾至少應該查看目前自己的投保計畫，是否為最划算的最佳選擇。

每年秋季的聯邦醫療保險開放登記期間，民眾可以新增、取消或修改優勢計畫(Advantage Plan)，也就是聯邦醫療保險C部分(Medicare Part C)，或處方藥物計畫的D部分(Part D)。

哪些人應該特別注意

大約6330萬透過紅藍卡取得醫療保險的民眾，其中有5510萬人年齡在65歲以上，其餘則是身心障礙人士。

約有2670萬民眾透過優勢計畫取得A部分(Part A)住院保險及B部分(Part B)看診保險，D部分可能也包括在內。其他民眾則採用原版的A部分及B部分計畫，然後搭配單獨的D部分方案。還有民眾向私人保險公司另外購買差額保險(Medigap)。

重要細節為何

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)指出，明年的優勢計畫每月保費平均將為19元，比2021年的21.22元降低。D部分每月保費明年則將為33元，比今年的31.47元增加。

B部分計畫的2022年每月保費標準仍未定案，但根據估計，標準版B部分每月保費可能從今年的148.5元調至158.5元。

某些D部分計畫將取消，參加計畫民眾可能被保險公司轉移到其他方案，某些方案保費相對較為昂貴。

優勢計畫注意事項

優勢計畫對於民眾自掏腰包的費用訂有上限，因此消費者了解最糟糕的狀況為何。但上限金額則因計畫不同而有差異，自付額(deductibles)與其他費用分擔也不一樣。

民眾應該確認自己喜歡的醫師、醫院或醫療機構是否仍在參加計畫的系統當中，並確認需要服用的處方藥物是否仍在給付範圍當中。

如果打算取消優勢計畫

如果參加優勢計畫之後發現不符合個人需求，可以在開放登記期間直接申請退出，而不是轉用另一種方案。退出之後將回歸原版的聯邦醫療保險A部分及B部分計畫，若有需要則再加上標準版的D部分處方藥物計畫。

聯邦醫療保險 保費 紅藍卡

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