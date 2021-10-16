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無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府將於今年11月中旬重啟「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策。圖為美墨邊境，尋求政治庇護的難民。(美聯社)
拜登政府將於今年11月中旬重啟「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策。圖為美墨邊境，尋求政治庇護的難民。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，拜登政府14日晚間送交法院的文件顯示，白宮計畫11月中旬重啟前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策，要求向美國申請庇護的外籍人士，須留在墨西哥境內等候移民法院聽證。

政策更新 聽證等候期限不超過半年

報導指出，資深政府官員表示，在拜登政府更新之後的「留在墨西哥」計畫下，未來無證移民獲得安排的移民法院聽證等候期將不會超過半年，而且聽證會將在靠近德州布朗斯維爾(Brownsville)或拉雷多(Laredo)的十座法院舉行，由移民法官主持。

國家廣播公司報導，拜登政府仍在等待與密蘇里州、德州訴訟的最終結果，倘若勝訴就將延後實施更新版「留在墨西哥」計畫的日程。

官員指出，墨西哥方面有權修改拜登政府的更新版「留在墨西哥」計畫，拜登政府在過去這段期間，一直與墨西哥討論計畫細節；一名知情官員說，墨西哥提出了某些考量，如果要重啟計畫，當然必須納入評估。

拜登政府計畫11月中旬重啟前總統川普任內推出的「留在墨西哥」政策，要求向美國申請...
拜登政府計畫11月中旬重啟前總統川普任內推出的「留在墨西哥」政策，要求向美國申請庇護的外籍人士，須留在墨西哥境內等候移民法院聽證。圖為非法入境的海地移民獲釋進入德州。（美聯社）

最高院8月裁定違法 仍在上訴

最高法院今年8月底裁定應恢復「留在墨西哥」政策；2019年，川普政府推出俗稱為「留在墨西哥」的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols, MPP)，成千上萬抵達南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核結果，等候時間動輒數年。

拜登總統上台後，以不符人道精神為由宣布終止這項計畫，但遭到密蘇里州與德州聯手提告；最高法院8月底裁決，拜登政府若廢止「留在墨西哥」計畫，將觸犯聯邦法律。

國土安全部發言人14日在聲明中指出，如同14日提交法院的書面證詞所言，國土安全部現正根據法院裁定採取步驟，「法院要求我們如實恢復移民保護協議計畫」。

聲明中說，國土安全部將配合法院裁定，包括發包在靠近西南邊境地區興建舉辦移民聽證會的設施。

墨西哥 拜登 移民

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