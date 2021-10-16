我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

供應鏈大亂運輸部長卻不在 布塔朱吉休育嬰假挨轟

記者顏伶如／綜合報導
運輸部長布塔朱吉在全美供應鏈陷入危機期間仍休育嬰假，引發爭議。圖為他13日在白宮外受訪。（路透）
運輸部長布塔朱吉在全美供應鏈陷入危機期間仍休育嬰假，引發爭議。圖為他13日在白宮外受訪。（路透）

貨運嚴重堵塞的供應鏈危機期間，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)卻持續休育嬰假，引發輿論批評；布塔朱吉今年8月17日以推特宣布升格人父的喜訊，紐約郵報(New York Post)報導，運輸部證實，布塔朱吉從8月中旬開始就休育嬰假。

Politico新聞網站報導，布塔朱吉休育嬰假期間，除幾次接受電視媒體訪問，大多保持低調；布塔朱吉幕僚透露，過去近兩個月來，布塔朱吉絕大多數時間都在照顧剛初生的雙胞胎兒女，以及陪伴同性丈夫查斯坦(Chasten Buttigieg)。

布塔朱吉發言人說，雙胞胎兒女出生後的最初四周，布塔朱吉除參與重大部務決策及處理無法由他人代理的事項，絕大多數時間都處於離線狀態。

發言人表示，布塔朱吉「未來幾周將持續照顧新生兒女」。

運輸部長布塔朱吉（右）在全美供應鏈陷入危機期間仍休育嬰假，引發爭議。圖為他9月4...
運輸部長布塔朱吉（右）在全美供應鏈陷入危機期間仍休育嬰假，引發爭議。圖為他9月4日公布的與丈夫Chasten（左）撫育兩個嬰兒的照片。（路透）

共和黨國會議員近來對布塔朱吉展開強烈批評，譴責布塔朱吉身為運輸部長，卻在美國正值供應鏈危機期間「神隱」。

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)在推特發文寫道：「布塔朱吉完全沒資格擔任運輸部長。」推文中寫道：「就在導致勞工階級美國民眾叫苦連天的運輸危機期間，布塔朱吉竟然缺席。」

Politico新聞網站報導，從10月7日以來，布塔朱吉大量增加電視曝光，分別接受MSNBC新聞頻道、有線電視新聞網(CNN)、CNBC新聞頻道、彭博電視台(Bloomberg TV)以及全國公共電台(NPR)播客節目(podcast)訪問。

布塔朱吉接受訪問時，為運輸部面對供應鏈危機的因應措施辯護，並說美國對於供應鏈就有過於依賴的問題。

Politico新聞網站報導，歐巴馬任內的住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)，擔任部長期間也曾請過育嬰假，但卡斯楚辦公室證實，當時休育嬰假的時間「只有一周左右」。

紐約郵報報導，根據美國聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)規定，聯邦機關員工照顧家庭的帶薪休假福利，內閣部會首長並不適用，但總統有權允許部會首長休育嬰假。

美國 供應鏈 紐約

上一則

疫苗接種8個月後 研究：輝瑞、嬌生、莫德納保護力仍強

下一則

無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟

延伸閱讀

供應鏈危機期間休育嬰假 運輸部長布塔朱吉引爭議

供應鏈危機期間休育嬰假 運輸部長布塔朱吉引爭議
北加才女林涵琪懸案27年 主嫌獄中過世

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌獄中過世
航空公司疫期退款慢 運輸部調查

航空公司疫期退款慢 運輸部調查
宏都拉斯總統大選 左翼政黨參選人：若勝選與中國建交

宏都拉斯總統大選 左翼政黨參選人：若勝選與中國建交

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13
美國國防部前首席軟體官柴蘭。(取自US Air Force網站)

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

2021-10-11 10:49

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差