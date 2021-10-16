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債限12月再戰 白宮相信麥康諾會再次退讓

編譯盧炯燊／綜合15日電
聯邦參院共和黨領袖麥康諾曾協助民主黨暫時避過債務違約危機，白宮評估認為，他在12月3日暫時延長的債限到期時，仍會讓步。（歐新社）
聯邦參院共和黨領袖麥康諾曾協助民主黨暫時避過債務違約危機，白宮評估認為，他在12月3日暫時延長的債限到期時，仍會讓步。（歐新社）

聯邦參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)協助民主黨暫時避過債務違約危機後，儘管他致函總統拜登警告民主黨，不要指望共和黨在年底時會再次幫忙，但白宮內部認為，麥康諾發出的信息，並未說明他堅持強硬的一個「不」字，反而相信他在12月3日暫時延長的債限到期時，仍會讓步。

白宮堅持這個信念，顯示已開始為未來的交易準備。

近年來，債務上限問題一直困擾聯邦政府，經常是兩黨討價還價，直至政府出現債務違約前一刻才能解決；不過這一次卻跟以往有所不同，共和黨人並沒有要求政府削減開支來換取他們投票支持，相反他們要求參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)透過協議程序(reconciliation)來提高債務上限。

基於這次是麥康諾與民主黨人商討後，未採「費力把事拖」(filibuster)阻撓議事的做法，讓民主黨得以簡單多數投票通過延長債限，因此有資深參議員相信，在12月3日到期時，麥康諾仍會讓步，以這個方法解決。

前民主黨參院領袖，曾多次處理債限的戴紹(Tom Daschle)認為，在這個過程中會出現很多難以預見的變數，最重要的是找到方法解決，無論是透過和解或是其他方式。

拜登政府官員表示，他們將再次聽取參院多數黨領袖舒默及眾院議長波洛西的意見，希望透過立法機制來提高或暫停債務上限；他們也認為，儘管共和黨人堅持拒絕參與討論，但實際在關鍵時刻是這樣做了。

白宮發言人格溫(Michael Gwin)在一份書面聲明中說，國會上周邁出了可喜的一步，將災難性的債務違約問題抛諸腦後，共和黨人的投票表明，在12月時他們沒理由不與民主黨人一起再做同樣的事，「因為債限不是兩黨攤牌的問題，而是涉及數百萬個工作崗位、支付軍費及長者福利等重要課題。」

而支持白宮認為麥康諾會繼續作出讓步的信念是，民眾已厭倦了高風險的政治邊緣政策，同時確信先說明債限危險，然後再由拜登一錘定音的做法是成功的。

民主黨 共和黨 麥康諾

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