火燒城中城╱火場形同火爐 5大關鍵要命

高雄市鹽埕區城中城大樓大火，消防隊員救出生還民眾。記者劉學聖／攝影

高雄城中城大樓大火，一樓茶具店後方被認為是起火點，警方帶回黃姓婦人和郭姓男友等人；昨天凌晨二人吵架，郭負氣離開，黃婦和友人繼續喝酒，結束後疑將驅蚊檀香餘燼隨意亂扔，加上一旁有卡式瓦斯罐及易燃物，引發火警。目擊者聽到的「碰」爆炸巨響，推測就是燒到卡式瓦斯罐造成。

黃婦承認丟檀香，但否認縱火 ，也不認為起火和她亂扔檀香餘燼有關；警方將她列為嫌疑人，今天交由檢察官 訊問。

高雄市消防局長李清秀分析五大致命關鍵，包括凌晨發生、多弱勢長輩、低樓層玻璃帷幕、堆滿雜物、原商業使用樓層建材裝潢不符合防焰消防標準等。

李清秀表示，城中城本來是住商混合建築，自2002年後，商業部分沒再使用，未申報公共安全檢查；加上裡面的堆置物、建材、裝潢並不符合防焰和消防標準，火勢燒起來後，玻璃帷幕與挑高，讓火場形同火爐，樓梯間又堆滿陳年雜物，以致逃生不便，造成重大傷亡。

此外，由於低樓層舞廳、戲院多木板隔間，加上許多易燃物，火勢一發不可收拾。

參與救災消防人員都指內部環境惡劣，有沙發、木板等「太多助燃物」，火勢剛控制沒多久，餘熱又重新竄火，增加撲救時間。

李清秀說，城中城大樓1到6樓原為商業使用，以玻璃帷幕為主要建材，火災發生時造成高溫 ，致燃燒更快，迅速竄升至高樓層。

李清秀說，這次事件罹難者，大部分為嗆傷所致，火警發生在凌晨兩點多，大樓住戶幾乎都已熟睡，來不及應變逃生。住戶多是較弱勢長輩，也導致火警發生時逃生能力較差。