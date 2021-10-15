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高雄惡火／陽台待援…母女獲救 舉牌求救…父母罹難

本報系記者／高雄報導
高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還民眾。（記者劉學聖／攝影）
高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還民眾。（記者劉學聖／攝影）

高雄城中城大火，有人不幸罹難，也有人躲過一劫；戴姓女子一家在大樓住了20多年，昨天凌晨與父母失聯，從台南趕到火場一整天，一度無助高舉門牌號「8F-13」在火場前求援，原本期盼奇蹟出現，14日傍晚卻在殯儀館目睹雙親遺體，當場聲淚俱下。

戴女從小住在大樓8樓，熱愛流浪動物的爸媽，屋裡養了6隻貓、5隻狗，與哥哥同住套房內，她因工作旅居台南；哥哥上班躲過一劫，剩下父母親在家裡。

戴女趕回時望向8樓住處，著急求援，但火勢凶猛不得而入，求助無門的她高舉家裡的門牌號，向搜救人員求援。

戴女強忍淚水說，父親患失智症，母親罹患肺腺癌，治療十多年，連醫生都說是醫療奇蹟；原本認為母親戰勝病魔這次也能脫險，沒想到「都走了」。

她說，城中城大樓問題很多，曾勸過父母親搬家，但住久了，習慣了，捨不得搬離，沒想到一場惡火，天人永隔。

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還...
高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還民眾。（記者劉學聖／攝影）

63歲周姓計程車司機在城中城也住了20年，13日因去住女友家，躲過火劫，「早上接到警察電話，問我人在哪，看到新聞才知道出事了。」

年紀最小的傷者是8歲張姓女童，今年轉學到鹽埕區一所國小三年級，與母親同住在城中城大樓9樓；凌晨母親聞到煙味後，機警叫醒女兒，兩人到陽台待援，消防隊員用雲梯車將母女救下送醫。

火警發生時，多名住戶聽從119救難熱線人員建議，在屋內躲避濃煙，順利等到消防人員救援；住在8樓一名婦人躲在臥室長達4小時，獲救時還能自主呼吸。

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還...
高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2時多失火，延燒近四小時。圖為消防人員救出生還民眾。（記者劉學聖／攝影）

一位王姓男子盼到妻子幸運獲救，感謝消防員；他說，妻子曾想外逃，一開門濃煙密布，聽從指示用布堵住大門縫隙阻隔濃煙，躲在房內，加上他將通風設備獨立，濃煙沒隨管道排入屋內，成為妻子獲救關鍵。

王男購入套房剛滿兩年，價格低於市價；他說會選擇城中城，是看中價格便宜，沒想到碰上惡火。

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