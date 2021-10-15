火燒城中城╱40年前繁華地標 淪為高雄第一鬼樓

高雄城中城大樓深夜大火多人受困警消搶救。（記者劉學聖／攝影）

高雄市鹽埕區「城中城」住商混合大樓屋齡四十年，早年是繁華地標，電影院 、百貨、酒樓、餐廳、冰宮一應俱全，因管理不善，淪為治安死角，22年前也曾發生嚴重火災；目7至11樓約有120戶套房，淪為社會底層棲身處所，被封為鹽埕「第一鬼樓」，不少住戶是獨居長輩，近年有多起淒涼死亡辛酸故事。

城中城大樓位於鹽埕區府北路，1981年啟用，地上12層、地下二層，原有商場、電影院、冰宮、商辦及住家，繁榮一時，後來鹽埕區沒落，現在除了二手電器行，1樓至6樓及12樓閒置多年，7至11樓每樓原有39住戶，隨著屋齡漸高，生活水平下降，被不少高雄人形容是「第一鬼樓」，居住環境雜亂不堪。

城中城大樓從熱鬧、風光，變成龍蛇雜處之地，租售行情跌到谷底，7坪套房月花台幣二、三千元(約65~100美元)就能入住；81歲黃姓阿嬤在當地住了28年，因不想麻煩子女，她靠每月3000元老人年金省吃儉用獨自度日，除了買菜跟生活用品，很少出門。

73歲張老先生也是靠老人年金租屋度日，小套房馬桶壞了，浴室漏水，都將就住著，靠社福團體送便當果腹。

當地府北里長林傳富說，當里長6年多來，處理城中城大樓多件獨老死亡數日無人知的悲涼事；某天接到一名住戶反映聞到一股難聞異味，他直覺不妙，通報警消破門發現長輩已無氣息。

林傳富指出，過去發生過10起火災，1999年那次很嚴重，幸未釀傷亡；他兩個月前才爭取到經費，替住戶安裝滅火器，怎料無情火奪走46條人命。