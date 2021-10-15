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台第2慘火警 高雄城中城大火46死、41傷

本報系記者／高雄報導
高雄市鹽埕區城中城大樓火警，大火迅速延燒，十分鐘內一至四樓陷入火海。記者劉學聖／攝影
高雄市鹽埕區城中城大樓火警，大火迅速延燒，十分鐘內一至四樓陷入火海。記者劉學聖／攝影

延燒近五小時 百餘住戶驚慌逃命

台灣高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨驚傳火警，大火迅速延燒，10分鐘內一至四樓陷入火海，百餘住戶暗夜驚慌尖叫，多人逃生無門；火勢延燒近五小時，釀成至少46死41傷，成為台灣近26年來最嚴重的死傷火警意外；民進黨籍高雄市長陳其邁事後偕三位副市長鞠躬致歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題。

火災前有人吵架 不排除人為縱火

警消已查到，火災發生前有人吵架，不排除人為縱火；鹽埕警分局已帶回多名相關人士，並查扣跡證偵查，釐清起火原因。

城中城對面大樓監視器錄到火苗迅速延燒過程，警消研判，起火點就在一樓茶具店後方，除了懷疑氣爆，也不排除有助燃劑，火勢才會快速延燒。

火苗1分鐘延燒 10分鐘一片火海

城中城對面大樓監視器紀錄顯示，凌晨2時44分大樓一陣火花閃動，僅1分鐘，火苗就從騎樓延燒，10分鐘後一片火海，濃煙因煙囪效應直竄各樓層，住戶被濃煙嗆醒，紛紛在陽台嘶聲吶喊求救。

消防局凌晨2時54分接獲報案，消防隊員趕抵時一樓已全面燃燒，消防局陸續增援到377人；附近居民被驚醒後群聚圍觀，議論紛紛；有人說，火警前被「碰」一聲爆炸聲嚇醒，開窗就看到城中城起火。

消防局接力運送受困民眾至地面並送醫。記者劉學聖／攝影
消防局接力運送受困民眾至地面並送醫。記者劉學聖／攝影

住戶多弱勢、失智、行動不便老人

鹽埕區府北里里長林傳富告訴警消，城中城登記72戶，實際居住120戶，不少是老弱婦孺、失智或行動不便老人，救難人員更驚駭，設法疏散和利用雲梯車救援受困民眾，也增派消防車滅火；大火直到昨天上午7點17分才撲滅。

搜救人員隨後上樓，逐樓破門搶救人命，但許多警消後來救出的民眾，多人已無生命跡象；尤其7至11樓住戶躺成一片，救下樓時已有32人死亡，另送醫55人，其中14人已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。

雲梯車成「接體車」 消防員淚崩

1995年台中市衛爾康西餐廳大火造成64死11傷，是歷來最嚴重的建物火災，城中城火災居次，已有46人死亡。

這場救災讓警、消汗水和淚水交織；兩部雲梯車接力運送受困民眾至地面，醫師當場確認死亡者直接送殯儀館，雲梯車宛如生死一線的「接體車」，有消防員當場落淚。

城中城大樓火警釀成重大傷亡，消防局雲梯車灑水灌救。記者劉學聖／攝影
城中城大樓火警釀成重大傷亡，消防局雲梯車灑水灌救。記者劉學聖／攝影

茶具店男女口角後 傳出爆炸聲

檢方已調查起火原因；警、消查到，火警發生前，住一樓茶具店後方男子曾與女友在大樓出入口旁發生口角，不久離去，住九樓的計程車司機回家聞到焦味，四處查探，走出騎樓就發生爆炸，茶具店玻璃噴出，大火燒起。

中華民國總統蔡英文透過臉書向罹難者致哀，行政院長蘇貞昌也赴醫院慰問傷者，立法院下周也將開專案會議，檢討老舊建物的公共安全。

高雄城中城惡火 製表／張議晨
高雄城中城惡火 製表／張議晨

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