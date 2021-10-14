遊太空花多少？藍源保密 乘客是太空人？FAA保留

藍源公司新謝帕德號太空船13日飛抵太空邊緣後，平安降落在德州沙漠。（路透）

隨著科技發展，人類正朝著遨遊太空的目標前進，但一張飛往太空的「火箭票」究竟需要多少錢，二度發射「新謝帕德號」(New Shepard)的藍源公司(Blue Origins)卻秘而不宣；此外，進入太空遊覽地的民眾究竟算不算太空總署(FAA)定義的太空人 ，聯邦航空管理局(FAA)也無法確定。

現在買得起「火箭票」的都是有錢人，而藍源公司卻票價視為機密，只知道目前該公司的總銷售額約為1億元；貝佐斯 在7月自太空返回地面後，向記者表示「現在我們的私人銷售做的非常好，還不清楚什麼時候會對外公開票價」。

雖然官方票價尚未公布，但或許可從過去的拍賣紀錄中看出端倪；7月藍源公司首次試航太空時，據悉其中最年輕的荷蘭籍的18歲青年達曼(Oliver Daemen)，就花了2800萬元才標到該座位。

除藍源外，特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)創立的SpaceX也正出售飛往地球軌道的票；該公司透露，明年飛往國際太空站的三位乘客，一人票價為5500萬元；至於飛往卡門線以上、國際太空站以下「次軌道區」的維珍銀河公司(Virgin Galactic)因高度較低，票價只需約45萬元。

而自2004年以來，聯邦航管局也針對曾搭乘私人航天器前往太空的普通民眾頒發「商業太空人徽章」(Commercial Space Astronaut Wings)；但近期由於太空旅行商業化的趨勢日趨明顯，FAA於7月修正「商業太空人徽章」的頒發標準，以避免濫發；據FAA現行規定，要獲頒此等徽章，就必須是「機組人員」，而非只是「乘客」。

因此，若想得到這枚FAA頒發的「商業太空人徽章」，就須先在地面上接受一定的太空人訓練，學習「如在艙內或地面上履行職責，以避免太空艙傷害大眾」。

藍源公司已向每位7月搭乘新謝帕德號與貝佐斯前往太空的民眾，頒發該公司自製的徽章，並已向FAA提交正式申請，將該次飛行的所有人列為「商業太空人」；但因為FAA修改規則之時正好是新謝帕德號升空之日，尚無法確定FAA是否承認這四人「商業太空人」的資格。