搭藍源太空船升空66哩 90歲「寇克船長」：最深刻體驗

13日隨藍源公司新謝帕德號太空船飛抵太空邊緣，平安降落後，走出太空艙，向圍歡的民眾揮手。左二為現年90歲的老牌影星威廉沙特納。（路透）

現年90歲、在經典影集「星際迷航記」(Star Trek)中飾演寇克船長(Captain James T. Kirk)的老牌男星威廉沙特納(William Shatner)，13日搭乘全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos)的藍源公司新謝帕德號(New Shepard)太空船飛抵太空邊緣；儘管這趟旅程與他昔日劇中駕駛「企業號」太空船 (USS Enterprise)的傳奇故事，遠遠不能相比，卻絕對真實。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

太空艙最後安全返回地球，在德州范霍恩沙漠中降落；沙特納寫下史上造訪太空年紀最大的紀錄。貝佐斯親自迎接沙特納等四名乘客成功結束這趟太空之旅，為他們打開太空艙門時，沙特納激動地向貝佐斯講述了自己的感受。

沙特納說，明亮多彩的地球與上方漆黑的浩瀚形成鮮明對比，是生與死的隱喻；「你給我的是我能想像到的最深刻體驗，」他告訴貝佐斯，「剛剛發生的事讓我情緒激動；這體驗如此非凡，我希望我永不會平復；希望一直保持現在的感覺。我不想失去它。」

藍源公司新謝帕德號太空船13日飛抵太空邊緣後平安在德州沙漠著陸。（Getty Images）

沙特納是在上午10時49分和其他三名乘客自德州西部發射場升空；這也是藍源航太公司第二次載人太空任務；三個月前，貝佐斯曾乘坐同一艘太空船飛向太空。

此太空船以首位抵達太空的美國人謝帕德 (Alan Shepard) 命名，它自動駕駛了10多分鐘，爬升至約66哩高度，比通常被認為的太空邊緣測量值高出四哩；四位太空乘客在失重狀態下於地球上空自由漂浮數分鐘，欣賞行星和遠處黑暗天空的景色。

沙特納等四位太空乘客在失重狀態下於地球上空自由漂浮數分鐘，欣賞行星和遠處黑暗天空的景色。（路透）

今年是私人太空之旅歷史性的一年，私營公司送上太空的人數，甚至超過了美國太空總署(NASA)上太空人 數；彰顯平民奔向太空的新動力。

今年總計已有六次未受過政府培訓的平民進行載人太空任務；英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)公司今年兩度將其太空船航向太空邊緣，第一次是5月有兩名飛行員，第二次是7月，上太空的包括布蘭森本人和其他三名乘客及兩名飛行員。

在布蘭森完成太空之旅後不到兩周，藍源公司將老闆貝佐斯和其他三名乘客帶到太空邊緣；9月15日，馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)執行載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)，將四名平民送入太空軌道，並在飛龍號(Dragon)太空船內待了三天。

隨著沙特納等人完成此次太空之旅，今年迄今已有21位平民進入太空；今年年底還可望有另外十多名平民太空人升向太空。

相比之下，NASA今年僅計畫以SpaceX的「飛龍號」太空船執行兩次載人太空任務；4月搭載了四名太空人，10月30日將進行另一次飛行，搭載四名太空人前往太空站。

13日與沙特納一同參與太空飛行的星球實驗室公司(Planet Labs)共同創辦人柏斯修詹恩(Chris Boshuizen)表示，「50年後，我們將回顧這一年，然後說，『這正是民眾進入太空和開放太空新領域的開始』。能與這個團隊一起做這件事，真是讓人非常激動。」