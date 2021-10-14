我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

搭藍源太空船升空66哩 90歲「寇克船長」：最深刻體驗

記者胡玉立／綜合報導
13日隨藍源公司新謝帕德號太空船飛抵太空邊緣，平安降落後，走出太空艙，向圍歡的民眾揮手。左二為現年90歲的老牌影星威廉沙特納。（路透）
13日隨藍源公司新謝帕德號太空船飛抵太空邊緣，平安降落後，走出太空艙，向圍歡的民眾揮手。左二為現年90歲的老牌影星威廉沙特納。（路透）

現年90歲、在經典影集「星際迷航記」(Star Trek)中飾演寇克船長(Captain James T. Kirk)的老牌男星威廉沙特納(William Shatner)，13日搭乘全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源公司新謝帕德號(New Shepard)太空船飛抵太空邊緣；儘管這趟旅程與他昔日劇中駕駛「企業號」太空船 (USS Enterprise)的傳奇故事，遠遠不能相比，卻絕對真實。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

太空艙最後安全返回地球，在德州范霍恩沙漠中降落；沙特納寫下史上造訪太空年紀最大的紀錄。貝佐斯親自迎接沙特納等四名乘客成功結束這趟太空之旅，為他們打開太空艙門時，沙特納激動地向貝佐斯講述了自己的感受。

沙特納說，明亮多彩的地球與上方漆黑的浩瀚形成鮮明對比，是生與死的隱喻；「你給我的是我能想像到的最深刻體驗，」他告訴貝佐斯，「剛剛發生的事讓我情緒激動；這體驗如此非凡，我希望我永不會平復；希望一直保持現在的感覺。我不想失去它。」

藍源公司新謝帕德號太空船13日飛抵太空邊緣後平安在德州沙漠著陸。（Getty I...
藍源公司新謝帕德號太空船13日飛抵太空邊緣後平安在德州沙漠著陸。（Getty Images）

沙特納是在上午10時49分和其他三名乘客自德州西部發射場升空；這也是藍源航太公司第二次載人太空任務；三個月前，貝佐斯曾乘坐同一艘太空船飛向太空。

此太空船以首位抵達太空的美國人謝帕德 (Alan Shepard) 命名，它自動駕駛了10多分鐘，爬升至約66哩高度，比通常被認為的太空邊緣測量值高出四哩；四位太空乘客在失重狀態下於地球上空自由漂浮數分鐘，欣賞行星和遠處黑暗天空的景色。

沙特納等四位太空乘客在失重狀態下於地球上空自由漂浮數分鐘，欣賞行星和遠處黑暗天空...
沙特納等四位太空乘客在失重狀態下於地球上空自由漂浮數分鐘，欣賞行星和遠處黑暗天空的景色。（路透）

今年是私人太空之旅歷史性的一年，私營公司送上太空的人數，甚至超過了美國太空總署(NASA)上太空人數；彰顯平民奔向太空的新動力。

今年總計已有六次未受過政府培訓的平民進行載人太空任務；英國億萬富豪布蘭森(Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)公司今年兩度將其太空船航向太空邊緣，第一次是5月有兩名飛行員，第二次是7月，上太空的包括布蘭森本人和其他三名乘客及兩名飛行員。

在布蘭森完成太空之旅後不到兩周，藍源公司將老闆貝佐斯和其他三名乘客帶到太空邊緣；9月15日，馬斯克(Elon Musk)的太空探索科技公司(SpaceX)執行載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)，將四名平民送入太空軌道，並在飛龍號(Dragon)太空船內待了三天。

隨著沙特納等人完成此次太空之旅，今年迄今已有21位平民進入太空；今年年底還可望有另外十多名平民太空人升向太空。

相比之下，NASA今年僅計畫以SpaceX的「飛龍號」太空船執行兩次載人太空任務；4月搭載了四名太空人，10月30日將進行另一次飛行，搭載四名太空人前往太空站。

13日與沙特納一同參與太空飛行的星球實驗室公司(Planet Labs)共同創辦人柏斯修詹恩(Chris Boshuizen)表示，「50年後，我們將回顧這一年，然後說，『這正是民眾進入太空和開放太空新領域的開始』。能與這個團隊一起做這件事，真是讓人非常激動。」

現年90歲、曾在經典影集「星際迷航記」中飾演寇克船長的老牌男星威廉沙特納（右），...
現年90歲、曾在經典影集「星際迷航記」中飾演寇克船長的老牌男星威廉沙特納（右），寫下史上造訪太空年紀最大的紀錄。（Getty Images）

太空人 貝佐斯 布蘭森

上一則

新冠溯源捲土重來 世衛：26人小組 跳出原來圈子看問題

下一則

兒童下月初接種？兒科醫生待命 6500萬劑疫苗備妥

延伸閱讀

這回不搭企業號 星戰演員挑戰上太空年齡極限

這回不搭企業號 星戰演員挑戰上太空年齡極限
甩開貝佐斯 馬斯克2220億元登全球首富

甩開貝佐斯 馬斯克2220億元登全球首富
馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」
貝佐斯等矽谷富豪追求長生不老 真能造福人類？

貝佐斯等矽谷富豪追求長生不老 真能造福人類？

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光