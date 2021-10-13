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第2輪美台經濟對話 年底前有望舉行

記者張文馨╱華盛頓報導
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日會晤駐美代表蕭美琴時說，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。圖為費南德茲9月30日與美國勞工領袖會面時的照片。(美聯社)
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲12日會晤駐美代表蕭美琴時說，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。圖為費南德茲9月30日與美國勞工領袖會面時的照片。(美聯社)

首屆台美經濟繁榮夥伴對話去年11月舉行，負責該對話的國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲(Jose Fernandez)12日會晤駐美代表蕭美琴時說，期待下一輪與台灣的經濟繁榮夥伴對話。

費南德茲和蕭美琴均未說明第二屆經濟繁榮夥伴對話的會議時間點，但美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)告訴本報，可期待年底前會舉行第二次對話。

駐美代表處表示，雙方認同在既有基礎上持續深化彼此經濟關係，承諾將就此緊密協調。

美台本已有貿易暨投資架構協定(TIFA)的經濟對話機制，但川普政府去年11月又在華府舉辦首次經濟繁榮夥伴對話，由主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克(Keith Krach)為首，與台灣行政院政務委員鄧振中所率的代表團對話。

國務院資深官員今年3月接受本報專訪表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，有必要深化雙邊關係，雙方會在今年夏天舉行新一輪會談；至於川普時代創建的經濟繁榮夥伴對話，這名資深官員表示，無法確知那是不是有效率討論美台利益的場合，一切要等新次卿上任後決定。

費南德茲8月11日宣誓就職，10月12日會晤蕭美琴，宣布將舉行下一輪對話。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)12日在記者會談到台灣議題，重申對台支持堅若磐石，並在台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證，以及台灣保證法等重要文件的指導下，持續實施一個中國政策，維持與台灣的非官方關係。

前美國在台協會(AIT)理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲(Richard Bush)在一場有關美台關係的線上智庫活動表示，就雙邊關係而言，當前美國最大挑戰就是大幅改變對台經濟政策，若雙邊安全關係這麼重要，美國就不應當持續對台灣實施吝嗇且沒有幫助的經濟政策，促進台灣經濟是強化雙邊安全關係的最佳辦法。

台灣關係法 美國 國務院

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