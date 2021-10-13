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「北京在玩火」 女股神警告：中國經濟恐將急轉直下

編譯洪毅╱綜合12日電
方舟投資管理公司創辦人伍德。(路透)
方舟投資管理公司創辦人伍德。(路透)

有「女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)執行長凱薩琳．伍德(Cathie Wood)12日在一場網路視訊會議上警告，中國當前的一系列政策如「玩火」，若出差錯可能波及金融市場、乃至全球大宗物資，甚至中國及全世界的實體經濟表現等。

伍德在會中表示，中國近期的一系列打擊市場的舉措，範圍從遊戲至教育再到金融企業，讓她認為北京當局開始在「玩火」，這打擊過程中只要政策出差錯，就會讓經濟急轉直下。

伍德還說，如果在未來回顧當下這六個月的情勢，會不會說「中國經濟顯著而出乎意料的放緩，不該是件明顯可預期的事嗎？」

方舟的創新基金過去五年成長約40%，是全美國表現最頂尖的中型成長股基金之一，去年表現更稱冠全美所有股票基金；但是方舟創新基金今年表現卻極為遜色，今年已下跌11.4%，而美股史坦普500指數(S&P 500)在同期漲幅約達17%。

表現遜色原因除科技股熱潮退燒之外，中國打擊加密貨幣，全面禁止加密貨幣交易及挖礦，也曾拖累該基金的表現；伍德長期看好加密貨幣，甚至曾稱比特幣價值有望漲至50萬元。

伍德看待物價前景的觀點也與當前「通貨膨脹」的討論不同，反認為未來有「通貨緊縮」疑慮，其原因包括大宗物資價格走跌，美國國會難就稅收政策達成共識，以及科技創新的發展；而中國經濟放緩、進而影響全球的風險，是大宗物資可能走跌的原因之一。

除伍德認為，中國市場在未來「很長一段時日」都將承壓外，有「金融巨鱷」之稱的索羅斯(George Soros)也對中國打擊市場很有意見，稱在這種時候投資中國會是個「悲劇性的錯誤」。

不過另一方面，有「新興市場教父」的墨比爾斯(Mark Mobius)等操盤手卻反而認為，中國此舉有助打擊大企業濫用支配市場地位，有助中小型企業發展，反而讓中國更像市場經濟、更具競爭力，為「短空長多」，投資中國更加樂觀。

伍德還在12日的會上重申對特斯拉(Tesla)長期看好的立場，表示雖然9月汽車銷售額較去年同期下滑17%，但是在中國的銷售狀況依然強勁。

中國 投資 貨幣

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