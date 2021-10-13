美中5G戰牽連O-RAN聯盟 手機降價目標恐破滅

華為與英國公司在匈牙利合作5G項目基礎建設。（圖／取自網易新聞）

為爭奪5G通訊設備規格的制定權，美國 不惜動用經濟、外交管制，削弱中國華為 ，連帶讓AT&T帶頭成立的「開放性無線接入網路」(Open Radio Access Network, O-RAN)聯盟也遭殃；原本為無線通訊設定技術規格是件單調乏味的事，但因美中競爭，目前變成動搖經濟及地緣治政利益的大戲。

華爾街日報(WSJ)12日報導，2018年成立的O-RAN聯盟本想制定標準，讓手機設備得相容操作，因此也更便宜，結果卻發現今年8月下旬捲入美中關係緊張之中。

「開放性無線接入網路」(O-RAN)聯盟被捲入美中的華為之戰。(取自o-ran.org)

美國眾議員 要查O-RAN

當時芬蘭諾基亞 (Nokia Corp.)通知O-RAN夥伴們，表示暫時停止與聯盟共事，原因是擔憂300多家參與聯盟的廠商裡，有兩家中方公司名列美國商務部黑名單；諾基亞要確保自己遵循美國法規。

美國官員指出，兩家O-RAN中方公司是上海金卓(Kindroid)及飛騰信息技術(Phytium)，其技術有襄助中國解放軍等顧慮；消息被踢爆後，國會眾議員已提案，要調查O-RAN是否造成國安威脅。

美中兩大經濟體較勁而顛覆全球電信產業，O-RAN聯盟是遭池魚之殃的最新一例；華府不惜動用外交及出口管制，以削弱世界最大手機設備廠華為，指華為造成國安顧慮；種種措施讓華為無法取得製造設備所必要的高端晶片，也導致某些歐洲國家禁用華為設備參與其5G網路。

全球科技合作 恐遭撕裂

美中較勁競爭恐將撕裂現有的全球科技合作模式，在兩國各挾的盟友裡，製造出5G雙軌系統。

但O-RAN聯盟是AT&T帶頭創設，目標在造出技術規格，讓手機設備的重要部件更仰賴軟體，而可以遠端升級，交相運作；目前不同公司所產設備並不相容，業界專家認為，O-RAN聯盟或能打破華為、易立信及諾基亞對電信硬體的寡頭支配權，也讓美國業者得以在市場上站得更穩。

但英國政府10月已禁止並勒令廠商2027年以前除掉華為5G設備，聲稱O-RAN不安全；德國網安官員也向O-RAN聯盟傳達類似顧慮。

前諾基亞無線部門科技長莫因(Hossein Moiin)指出，O-RAN架構因投合美國強項的軟體開發，對爭奪科技領導權特別管用；但O-RAN聯盟近來發生的紊亂應為先兆，一度團結的全球電信業很可能分裂為二，一邊由美國帶頭，另一方以中國為首；因為美中政治惡鬥，全球電信業肯定陷入麻煩，不再以單一全球生態系統往前邁進。