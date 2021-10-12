3諾獎得主確立因果關係概念 創經濟學「信度革命」

瑞典皇家科學院11日宣布2021年諾貝爾經濟學獎得主，由三名美國學者共獲殊榮。(路透)

2021年諾貝爾經濟學獎得主11日揭曉，學者指出，卡德著名的研究即是基本工資 的提升不會提高失業率，而安格里斯特、因本斯則是以因果關係研究，為公共政策研究作出重量級貢獻。

卡德在勞動經濟學領域相當知名，他透過自然實驗分析最低工資、移民、教育 等議題。他最知名的研究，就是在1990年代初期研究最低工資與就業 率的關係。

過去經濟學觀點認為，最低工資的提高雖然讓員工的收入提高，但企業雇用成本也會增加；但是卡德以新澤西的速食業為研究對象，發現最低工資提高後，速食業的就業率並未連帶降低，這也成為國際間最低工資相關立法的有力論點。

卡德使用的自然實驗法，在安格里斯特與因本斯手中更進一步，為計量經濟學作出巨大貢獻。經濟學者指出，經濟學研究在近年來歷經方法上的重要轉變，從傳統的統計推斷、轉變到因果關係分析，學界甚至將其稱為「信度革命」。

麻省理工學院的安格里斯特教授(左)與妻子邁拉及孫女貝拉，11日在麻州受訪。(美聯社) 史丹福大學教授因本斯。(美聯社)

「因果關係」的分析，除經濟學研究外，包括勞動政策、教育政策等公共政策的研究都可以應用。她舉例，例如基本工資調漲對勞工的實際影響為何，就可以「受惠於調漲政策」與「未受惠於調整政策」兩組，分別在「調漲前」與「調漲後」的狀況加以分析。也就是說，安格里斯特與因本斯的「因果關係」，能將兩個以上的變數連結在一起。

台北的中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，安格里斯特與因本斯的研究確立「因果關係」概念，對公共政策的形成與研究影響非常大，對公共政策或財政研究方向、方法有顯著影響。假設有一項公共政策，研究者可利用某一項改變，觀察人們對此政策作出什麼反應，藉此分析因果關係；簡單來說，其研究不只是方法論，也將因果關係的概念，帶入經濟學等領域。

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