我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

3諾獎得主確立因果關係概念 創經濟學「信度革命」

記者黃有容、鄭鴻達╱綜合報導
瑞典皇家科學院11日宣布2021年諾貝爾經濟學獎得主，由三名美國學者共獲殊榮。(路透)
瑞典皇家科學院11日宣布2021年諾貝爾經濟學獎得主，由三名美國學者共獲殊榮。(路透)

2021年諾貝爾經濟學獎得主11日揭曉，學者指出，卡德著名的研究即是基本工資的提升不會提高失業率，而安格里斯特、因本斯則是以因果關係研究，為公共政策研究作出重量級貢獻。

卡德在勞動經濟學領域相當知名，他透過自然實驗分析最低工資、移民、教育等議題。他最知名的研究，就是在1990年代初期研究最低工資與就業率的關係。

過去經濟學觀點認為，最低工資的提高雖然讓員工的收入提高，但企業雇用成本也會增加；但是卡德以新澤西的速食業為研究對象，發現最低工資提高後，速食業的就業率並未連帶降低，這也成為國際間最低工資相關立法的有力論點。

卡德使用的自然實驗法，在安格里斯特與因本斯手中更進一步，為計量經濟學作出巨大貢獻。經濟學者指出，經濟學研究在近年來歷經方法上的重要轉變，從傳統的統計推斷、轉變到因果關係分析，學界甚至將其稱為「信度革命」。

麻省理工學院的安格里斯特教授(左)與妻子邁拉及孫女貝拉，11日在麻州受訪。(美聯...
麻省理工學院的安格里斯特教授(左)與妻子邁拉及孫女貝拉，11日在麻州受訪。(美聯社)
史丹福大學教授因本斯。(美聯社)
史丹福大學教授因本斯。(美聯社)

「因果關係」的分析，除經濟學研究外，包括勞動政策、教育政策等公共政策的研究都可以應用。她舉例，例如基本工資調漲對勞工的實際影響為何，就可以「受惠於調漲政策」與「未受惠於調整政策」兩組，分別在「調漲前」與「調漲後」的狀況加以分析。也就是說，安格里斯特與因本斯的「因果關係」，能將兩個以上的變數連結在一起。

台北的中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，安格里斯特與因本斯的研究確立「因果關係」概念，對公共政策的形成與研究影響非常大，對公共政策或財政研究方向、方法有顯著影響。假設有一項公共政策，研究者可利用某一項改變，觀察人們對此政策作出什麼反應，藉此分析因果關係；簡單來說，其研究不只是方法論，也將因果關係的概念，帶入經濟學等領域。

➤➤➤漲最低薪不傷就業…美3學者獲諾貝爾經濟學獎

➤➤➤諾獎得主卡德研究：移民到來 會提高本地勞工收入

就業 教育 基本工資

上一則

重要法案卡關 3議題考驗國會兩黨領袖

下一則

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

延伸閱讀

提高最低工資不會造成失業 柏克萊加大卡德獲諾貝爾獎

提高最低工資不會造成失業 柏克萊加大卡德獲諾貝爾獎
提高最低工資造成失業？諾貝爾經濟學獎得主卡德扭轉理論

提高最低工資造成失業？諾貝爾經濟學獎得主卡德扭轉理論
確立因果關係概念獲諾貝爾獎 學者：對公共政策影響大

確立因果關係概念獲諾貝爾獎 學者：對公共政策影響大
諾貝爾經濟學獎揭曉 美國3學者獲獎

諾貝爾經濟學獎揭曉 美國3學者獲獎

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到