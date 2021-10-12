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諾獎得主卡德研究：移民到來 會提高本地勞工收入

編譯李京倫╱報導
柏克萊加州大學的卡德，11日在加大辦公室內受訪。(美聯社)
柏克萊加州大學的卡德，11日在加大辦公室內受訪。(美聯社)

美聯社報導，諾貝爾經濟學獎得主卡德的最低工資研究，徹底扭轉經濟學家的認知，而卡德的最低工資研究採用「自然實驗」，這種實驗的問題是，有時很難分辨因和果。經濟學者對這類問題常說「相關不能證明有因果關係」。安格里斯特和因本斯研究出統計方法，繞過這個問題，並更精確判定自然實驗的因果。

經濟學人雜誌曾提到，1992年一份針對美國經濟學者組成的「美國經濟學會」的調查顯示，當時有七成九的成員同意，用法律規定最低工資，會使年輕低技能勞工失業率上升。他們的認知大致基於經濟學傳統供需觀念。

不過，到了2000年，美國經濟學會只有四成六成員同意最低工資法會推升失業率，這基本上是因為卡德和已故研究夥伴克魯格的研究。

卡德還發現，新移民到來會使本地出生的勞工收入提高。為了研究移民對就業的影響，卡德探討古巴政府1980年突然決定讓想移民國外的人離開之後，有12萬5000人離開古巴，佛州邁阿密勞動市場究竟發生什麼。這件事造成邁阿密勞動力增加百分之七。

卡德比較邁阿密與另外四個城市的工資和就業變化，發現邁阿密低教育程度居民並未受到負面影響。

卡德的得獎研究是與克魯格合作進行。克魯格2019年過世，享年58歲，他在普林斯頓大學任教30年，曾是前總統柯林頓政府的勞工部首席經濟學家，也曾在前總統歐巴馬政府財政部任職，後來成為歐巴馬的經濟顧問委員會主席。諾貝爾獎不頒給已過世者。

勞工部 美國 移民

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