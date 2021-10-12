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課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

編譯林梅婕╱綜合11日電
國際馳名的華裔音樂學者盛宗亮教授。(Getty Images)
國際馳名的華裔音樂學者盛宗亮教授。(Getty Images)

知名華裔音樂家、密西根大學(University of Michigan)音樂系教授盛宗亮日前在課堂上播放具有爭議、部分內容涉及歧視非裔族群的電影，遭大批學生投訴；校方本月做出決定，盛宗亮在今年秋季學期將停止授課，他的課程改由其他老師繼續教授，等同正式向「取消文化」舉白旗投降。

根據密西根大學音樂戲劇舞蹈學院(SMTD)院長吉爾(David Gier)1日向學生寄出的聲明指出，在和盛宗亮達成共識後，雙方才做出停止授課的決定。

盛宗亮於9月10日在課堂上播放1965年改編自莎士比亞經典劇作的電影「奧賽羅」(Othello)，由白人影星、奧斯卡影帝勞倫斯奧立佛(Laurence Olivier)將臉塗黑以飾演劇中非裔的摩爾國王(Moorish King)，旨在向學生展示名作曲家威爾第(Giuseppe Verdi)是如何將戲劇改編成歌劇，卻引發學生極大反彈，抗議電影中將文化背景去脈絡化、且片頭也沒有警語。

盛宗亮於9月10日出面道歉，後來還透過密西根布斯報業(Booth Newspapers)向全校師生及教職員公開道歉，他說：「我打從心底為這一切感到非常抱歉。」

吉爾於9月15日向學院更新盛宗亮事件的後續，表示將他送交該校平等、民權及Title IX教育法修正案第九條進行審查；當時校方僅表示一切結果待審查完成後公開，但盛宗亮仍可持續教授私人課程，部分冬季學期的課程也已安排由他授課。

在盛宗亮的道歉信中，他表示自知已失去學生的信任，並點出他過去與有色人種合作的紀錄，希望能凸顯自己對任何族群都沒有歧視；他說：「2000年在南卡羅來納州演出的歌劇「銀河」(The Silver River)，我挑選一名非裔女演員來擔任主角。」

然而，這樣的道歉信並未被接受，甚至激起更多憤怒，指盛宗亮只為辯解自己的行為而無意道歉；9月23日共18名大學生、15名研究生及九名教職員聯署發函，要求校方將盛宗亮從教授課堂的名單上移除。

「盛教授在他充滿挑釁的『道歉信』中，列出他職涯中所合作過的有色人種名單。」聯署信寫道：「他在信中影射這些的人成功都該歸功於他。」

來自中國的盛宗亮，1955年出生，曾經歷文革時代，在毛澤東「破四舊」口號下，盛宗亮無法再持續表演音樂，他的鋼琴更因此遭紅衛兵砸毀；盛宗亮比喻這段日子是「中國史上最黑暗時期」，也讓他自幼身心受創、只能活在恐懼中；直到1982年移民美國，1995年開始在密州大學任教。

也許是在如此壓迫的環境下長大，盛宗亮堅持向施壓給他更多懲處的輿論反擊，稱這部電影呈現的只是當代一個「麻木不仁」的錯誤；「當然，身為教授為自己錯誤的判斷而遭受的批評，遠遠不及那些中國教授們在文革時代的經歷，但我們現在所處的時代，是讓公審的力量大到可以摧毀一個人的名譽和職涯，讓我相當難受。」

已故著名影星勞倫斯奧立佛在1965年電影中飾演黑皮膚的主角奧塞羅。(Gety I...
已故著名影星勞倫斯奧立佛在1965年電影中飾演黑皮膚的主角奧塞羅。(Gety Images)

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