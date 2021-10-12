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芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

編譯洪毅╱綜合11日電
遭MIT學生抵制的芝加哥大學地球物理學副教授艾伯特。(取自推特)
遭MIT學生抵制的芝加哥大學地球物理學副教授艾伯特。(取自推特)

芝加哥大學地球物理學副教授艾伯特(Dorian Abbot)原訂本月21日在麻省理工學院(MIT)演說，討論氣候科學研究的最新成果；但因為他批評當今大學選才做法，引發部分學生抗議後，MIT取消艾伯特的演說，雖然艾伯特得到普林斯頓大學的支持，但是仍讓艾伯特擔憂，「取消文化」是否最終會成為言論自由的一大威脅。

艾伯特於8月在「新聞周刊」(Newsweek)發表專欄文章，批評當今許多大學選才過度著重「多元、公平、包容」(DEI)，而非專業才能，讓選才過程「手段化」，讓位於「統計數字」而非「個人特質」，而這種錯誤恐重蹈1930年代納粹德國「沉迷於種族意識形態」、驅逐大學學者的覆轍。

雖然艾伯特在文中提出「用人唯才、程序公正」(Merit, Fairness, and Equality)的新框架，並指這比傳統對白人有利的選才方式更公平，但依然在推特引發大量批評；一些學生認為艾伯特在「捍衛屬於他的特權圈子」，還有人說，可以想像這種人的存在，大學內的有色族裔處境將會如何。

最終，麻省理工學院地科系9月底致電艾伯特，表示為「避免爭議」，只能取消原本在去年1月就發給他的邀請函。

艾伯特之後在推特發文，對此表示遺憾，指現在只要「一小群」人因為不同意講者觀點，就能夠在推特上「有效、快速」的攻擊；他不怪罪這些反對人士，也敬佩、尊重麻省理工學院的所有學者，但是很擔憂這種情勢將威脅大學言論自由，更印證此意識形態的「極權主義」本質。

艾伯特得到普林斯頓大學法學教授喬治(Robert P. George)的支持，批評麻省理工學院的做法「可恥而令人震驚」；普林斯頓大學在21日將讓艾伯特透過Zoom主持原本要在麻省理工學院發表的演說，喬治還表示，由於報名人數「數以千計」，還不得不擴大原本Zoom的討論室空間。

德裔的約翰霍普金斯大學政治學副教授蒙克(Yascha Mounk)在「大西洋」雜誌(The Atlantic)撰文討論此事時說，艾伯特的納粹言論確實過於「輕率而具煽動性」，但是以此理由取消演說，恐怕未來真的可以看到數以百計的學者遭被驅逐出大學的殿堂。

推特 納粹 MIT

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