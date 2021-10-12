漲最低薪不傷就業…美3學者獲諾貝爾經濟學獎

瑞典皇家科學院11日宣布，2021年諾貝爾經濟學獎，由美國學者卡德、安格里斯特及因本斯三人共獲殊榮，圖為因本斯。(路透)

諾貝爾經濟學獎11日揭曉，由三位美國學者共享；其中柏克萊加州大學 教授卡德(David Card)挑戰傳統觀念的開創性研究顯示，提高最低工資不會導致就業下降，移民 到來不會使本地出生的勞工收入減少，在總獎金1000萬瑞典克朗(約104萬美元)中獲得一半；麻省理工學院教授安格里斯特(Joshua D. Angrist)和史丹福大學 教授因本斯(Guido W. Imbens)，則因創造了研究這類社會議題的方法一同獲獎，將平分另外一半獎金。

負責給獎的瑞典皇家科學院表示，三位得主「徹底改變了經濟科學領域的實證研究」卡德以「對勞動經濟學的實證貢獻」得獎，安格里斯特和因本斯則因「對因果關係分析方法論上貢獻」同獲殊榮。

經濟學獎委員會主席弗雷德里克森(Peter Fredriksson)說：「卡德對社會核心問題的研究及安格里斯特和因本斯對方法論的貢獻，顯示自然實驗是知識的泉源。」

生於加拿大的卡德是柏克萊加州大學經濟學教授，研究新澤西州將最低工資從4.25元調高到5.05元時，會有什麼影響，並以緊鄰新州的賓州東部數家餐廳為對照組。

諾貝爾委員會指出，卡德與2019年過世的研究夥伴、普林斯頓大學教授克魯格(Alan B. Krueger)發現，提高最低工資，對受雇人數沒有影響，這個結論與先前其他人的研究相反；卡德後來進一步研究這個主題，最後得出結論，提高最低工資的負面影響很小，而且遠比30年前人們以為的還要小。

卡德還發現，新移民到來時，本地出生的勞工收入會因而提高，但更早到來的移民收入則可能受負面影響。

麻省理工學院經濟學教授安格里斯特和史丹福大學應用經濟學教授因本斯，則因為對方法論議題的貢獻獲獎；他們的研究成果使經濟學者能得出關於因果的確切結論，甚至在無法依照嚴格科學方法做研究的議題上也能做到。

荷蘭裔的因本斯在麻州自家接受電話訪問時說，接到通知得獎電話時，他因為「才剛度過忙碌的周末」正在睡覺，「我接到電話時非常震驚，然後非常高興聽到，我跟兩位要好的朋友安格里斯特和卡德一起得獎。」

因本斯說，安格里斯特是他結婚時的伴郎。

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