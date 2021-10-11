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石油、天然氣大漲 原油漲幅攀7年新高 通膨恐加劇

編譯陳韻涵╱綜合10日電
數據顯示，美國通膨壓力居高不下。(新華社)
數據顯示，美國通膨壓力居高不下。(新華社)

華爾街日報(WSJ)10日報導，美國經濟面臨新危機，能源價格高漲；經濟學者表示，能源價格高漲可能在未來幾個月推升通膨，影響消費者購買商品及服務的意願，拖累美國經濟復甦。

油價格今年來已漲64%，站上七年新高；天然氣價格過去半年來翻約一倍，也是七年新高；暖氣燃油(heating oil)今年來漲68%，汽油價格過去12個月來漲近一元，平均每加侖逾3元，煤價也創新高。

「對消費者而言，就像加稅。」英國研究和諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)經濟研究員凱西‧波斯帝揚奇(Kathy Bostjancic)並表示：「我們可能看到成長牛步或長期暫停，同時又面臨嚴峻通膨。」

芬蘭「北歐銀行」(Nordea)分析師拉森(Andreas Steno Larsen)更悲觀，他考量能源價格高漲，已將美國明年經濟成長預測從3.5%下修至1.5%；他相信油氣價格會在未來幾個月回穩，但預測明年會出現漲逾40%的慘況，足以讓美國與全球經濟在明年中期陷入短暫衰退。

報導指出，能源價格高漲是受到需求增加與供應吃緊的影響，隨著新冠肺炎疫情消退，全球消費者開始消費，工廠與服務提供者加速生產，這些都需要能源。

石油供應吃緊則是因為石油輸出國決定分批而非同步增產，天然氣供應量則因德州2月極凍而減少，但目前需求大增；颶風艾妲(Ida)9月侵襲墨西哥灣，迫使當地幾乎所有油氣管線暫停輸送也有影響。

煤價則受到需求增加和產量減少而推升，減產部分主要是礙於減少二氧化碳排放計畫。

許多分析師認為，這些因素仍會在未來幾個月推高能源價格。

穆迪分析(Moody's Analytics)預測，原油價格可能從每桶79元增至明年的每桶80到90元，天然氣價格則從每百萬英熱單位(British thermal units)5.565元，增至6.5到7元。

摩根大通(JPMorgan Chase)的預測最悲觀，估計未來三年油價會持續上漲，2025年可能達到每桶190元。

另據勞工部數據顯示，8月電價已比一年前漲5.2%，這是2014年以來最大漲幅。

美國 油價 天然氣

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