我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

美國貨櫃卡關 大型零售商 自己租船改運往小碼頭

記者胡玉立╱綜合報導
受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。 圖為在紐約市的裝飾品店，非常擔心未來三個月面緊供貨不足情況，業績大跌。(美聯社)
受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。 圖為在紐約市的裝飾品店，非常擔心未來三個月面緊供貨不足情況，業績大跌。(美聯社)

眼看全球供應鏈大混亂、全美幾大港口貨櫃堆積嚴重，美國幾家大型零售商包括家得寶(Home Depot)、好市多(Costco) 和沃爾瑪(Walmart) 等都決定自行租船進口商品；儘管此極端策略價昂，但可確保即將到來的假期貨品有庫存上架。

亞洲和北美之間的產品流動，因港口延誤、疫情爆發和工人短缺，嚴重受阻；節日裝飾品、玩具、電器和家具等各式供應，都面臨威脅。零售業和航運業高管表示，目前跨太平洋貨物運輸約需80天，是疫情前的兩倍。

租船成本是大船2倍 漲價聲起 

沃爾瑪、家得寶、好市多、Wholesale和Target等大型零售商，都決定自己租船因應供應鏈中斷困境。部分連鎖店則透過提高物品價格，將額外成本轉嫁給消費者。但對大多數公司來說，根本沒有能力採取成本如此高昂的選擇。

大型零售商租用船隻通常較小型，貨運代理公司指稱，可容納1000個貨櫃的船運貨物平均成本，幾乎是典型20000個貨櫃船舶的兩倍。但大型零售商自行租船，可改將貨物運至不太擁擠的碼頭，例如俄勒岡州波特蘭市、加州奧克蘭或東海岸，有助零售商確保電子產品和裝飾品等關鍵產品，在假期到來之際供應無虞。

自己租船？一開始認為是開玩笑

家得寶5月萌生自己租船的想法，家得寶運輸部副總裁加利卡(Sarah Galica)說：「當時我認為這幾乎是開玩笑。」但此方案讓公司得以控制產品何時到店，優先考慮需求量最大的產品。

好市多財務長格蘭堤(Richard Galanti)表示，他們已租用三艘船，每艘船可裝載約1000個貨櫃，在亞洲和北美之間運送貨物；明年每艘船將為好市多運送十趟，佔明年亞洲進口量20%以下。好市多將優先考慮須在一年內特定時間銷售的季節性商品，以此方式運送。

美國最大零售商沃爾瑪發言人說，由於洛杉磯、休士頓和喬治亞州沙凡納港口壅堵，沃爾瑪租用的船隻會改道至較小、不太繁忙的港口，例如阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)。最近幾週，沃爾瑪還派遣員工至壅塞港口協助到貨。

零售商 好市多 沃爾瑪

上一則

「我要加薪」食品業大廠員工爭加薪 爆罷工潮

下一則

被批傷害青少年 臉書祭新措施 遭質疑效果有限

延伸閱讀

民生消費復甦遲緩 高盛下修美國今明年經濟成長預測

民生消費復甦遲緩 高盛下修美國今明年經濟成長預測
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘
美國零售業為刺激買氣 大推「先買後付款」

美國零售業為刺激買氣 大推「先買後付款」

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升