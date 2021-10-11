美國貨櫃卡關 大型零售商 自己租船改運往小碼頭

受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。 圖為在紐約市的裝飾品店，非常擔心未來三個月面緊供貨不足情況，業績大跌。(美聯社)

眼看全球供應鏈大混亂、全美幾大港口貨櫃堆積嚴重，美國幾家大型零售商 包括家得寶(Home Depot)、好市多 (Costco) 和沃爾瑪 (Walmart) 等都決定自行租船進口商品；儘管此極端策略價昂，但可確保即將到來的假期貨品有庫存上架。

亞洲和北美之間的產品流動，因港口延誤、疫情爆發和工人短缺，嚴重受阻；節日裝飾品、玩具、電器和家具等各式供應，都面臨威脅。零售業和航運業高管表示，目前跨太平洋貨物運輸約需80天，是疫情前的兩倍。

租船成本是大船2倍 漲價聲起

沃爾瑪、家得寶、好市多、Wholesale和Target等大型零售商，都決定自己租船因應供應鏈中斷困境。部分連鎖店則透過提高物品價格，將額外成本轉嫁給消費者。但對大多數公司來說，根本沒有能力採取成本如此高昂的選擇。

大型零售商租用船隻通常較小型，貨運代理公司指稱，可容納1000個貨櫃的船運貨物平均成本，幾乎是典型20000個貨櫃船舶的兩倍。但大型零售商自行租船，可改將貨物運至不太擁擠的碼頭，例如俄勒岡州波特蘭市、加州奧克蘭或東海岸，有助零售商確保電子產品和裝飾品等關鍵產品，在假期到來之際供應無虞。

自己租船？一開始認為是開玩笑

家得寶5月萌生自己租船的想法，家得寶運輸部副總裁加利卡(Sarah Galica)說：「當時我認為這幾乎是開玩笑。」但此方案讓公司得以控制產品何時到店，優先考慮需求量最大的產品。

好市多財務長格蘭堤(Richard Galanti)表示，他們已租用三艘船，每艘船可裝載約1000個貨櫃，在亞洲和北美之間運送貨物；明年每艘船將為好市多運送十趟，佔明年亞洲進口量20%以下。好市多將優先考慮須在一年內特定時間銷售的季節性商品，以此方式運送。

美國最大零售商沃爾瑪發言人說，由於洛杉磯、休士頓和喬治亞州沙凡納港口壅堵，沃爾瑪租用的船隻會改道至較小、不太繁忙的港口，例如阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)。最近幾週，沃爾瑪還派遣員工至壅塞港口協助到貨。