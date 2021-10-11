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全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

「幾近荒謬」全球船運混亂 喬州1港8萬個貨櫃卡關

記者胡玉立╱綜合報導
圖為喬治亞州沙凡納港堆積的貨櫃。(美聯社)
圖為喬治亞州沙凡納港堆積的貨櫃。(美聯社)

700個貨櫃在港口已超過個月

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港(Port of Savannah)目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。這些貨櫃都在等候船隻或卡車運至目的地或倉庫，其中大約700個貨櫃被留在港口超過一個月。

喬治亞港務局：從來沒有滿成這樣

喬治亞港務局執行總監林奇(Griff Lynch)抱怨，「這裡從來沒有滿成這樣，壓力大得不得了。」

疫情下，各行各業持續面臨產品短缺和延誤運送的「供應鏈大混亂」(Great Supply Chain Disruption)現象，美國最大港口之一卻已無處可再堆放貨櫃；曾被認為只是暫時的貨物大塞車，逐漸成為新「現實」，全球航運基礎設施必須進行大改造才行。

美國供應管理協會(ISM)表示，供應鏈大混亂，解釋了為何德國工業財富正在下滑，通貨膨脹為何令央行官員擔憂，以及美國製造商為何現在平均要等待創紀錄的92天，才能將零件和原材料組裝成產品。

喬治亞州沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)
喬治亞州沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

在疫情蔓延趨勢隨著疫苗施打而受限後，下一個全球經濟憂慮根源，就是航運業動盪和供應鏈危機遲遲沒有減弱跡象；它對人們一心期盼的疫後經濟強勁增長復甦，形成重大挑戰。

表面上看，這樣的動盪騷亂是一連串產品短缺交互影響的結果，由於中國貨櫃供不應求，世界其他地區依賴中國製造的零部件和化學品的工廠不得不限制生產。

「不但缺貨 還卡在錯誤的地方」

但沙凡納港口貨櫃大壅塞現況，證明了還有更複雜險惡的問題，層層交錯；產品不僅稀缺，還被卡在錯誤的地方，堆積如山、不斷變化的障礙，讓產品到不了該到的地方。

林奇表示，當前的失控狀況，讓他深感無力和挫敗；他說：「此時此刻，一切都不正常，根本難以承受。」

數十艘滿載貨櫃的貨櫃輪，6日在加州外海下錨等待多日，無法進港卸貨，造成全美供應鏈...
數十艘滿載貨櫃的貨櫃輪，6日在加州外海下錨等待多日，無法進港卸貨，造成全美供應鏈中斷。Getty Images)

9月，沙瓦納港口一度有4500個貨櫃已在碼頭堆放至少三週，「情況幾近荒謬，」林奇說。為緩解壅塞，林奇正在監督一項6億元擴張計劃，準備將停泊區擴大，以容納最大的貨櫃船。

但林奇認為，光靠擴建設施仍無法解決當前問題。他望著外面成堆的貨櫃說，「如果這裡沒有空間，就算我有50個停泊區也沒用。」

根據丹麥海事顧問公司Sea Intelligence數據，半年後，貨運壅塞情況將更加嚴重，全球近13%的貨運力將因延誤而受到牽制。

長榮海運的「長朗輪」本月6日停靠在加州洛杉磯港卸貨。(Getty Images)
長榮海運的「長朗輪」本月6日停靠在加州洛杉磯港卸貨。(Getty Images)

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