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缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

編譯潘勛╱綜合10日電
受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。圖為科羅拉多州丹佛市內的「目標」商店內衛生捲紙被搶購一空。(美聯社)
受到疫情影響，衝擊民生用品生產供應鏈，物資短缺。圖為科羅拉多州丹佛市內的「目標」商店內衛生捲紙被搶購一空。(美聯社)

零售業分析師指出，今年秋、冬兩季因缺工、大宗物資價格及供應鏈壅塞的影響，消費者要像往年一樣購買糖果、零食、餅乾、飲料及冷凍食品時，只怕可選項目大減，一些心愛的食品只怕很難買到，國人要有心理準備。

有線電視新聞網(CNN)報導，目前很多全國最大的食品廠向果菜生鮮業者通知，好些自己的品牌產品，例如Rice Krispies Treats、Sour Patch Kids，還有McCormick美食調味料等，都因缺工、物價上漲及供應鏈壅塞等因素，必須限量供應；一些好心廠商不忘提醒零售業者那些產品的促銷，以免產品太快被買走，貨架上找不到。

廠商限量供貨 連鎖超市先備貨

限量供應措施意味臨近年底假期季，商店無法滿足消費者琳瑯滿目的一切需求，去採購的人也可能找不到自己最愛的產品、調味料或小眾食品；當然，產品選項還是很多，食品廠專心於生產自己的核心產品，對銷量沒那麼大的就減產。

加州連鎖超市Bristol Farms負責行銷的副董郝爾德(Steve Howard)就表示，大型食品廠及消費物資廠減少供應某些產品項目，意味今年剩下的兩三個月，食品業者日子不好過；該超市已趕在假期季之前預先備貨，這種狀況前所未有。

好市多等店 紙製品、清潔用品限購

超市如好市多等已採取了限購措施。(Getty Images)
超市如好市多等已採取了限購措施。(Getty Images)

生鮮超市供貨短缺現象，目前當然比新冠疫情伊始好得多，但還沒恢復疫情前的水準，各超市如好市多(Costco)及山姆會員店(Sam's Club)最近又宣布購貨限制，對消費者能買的紙製品、清潔用品設限。

超市如山姆會員店等已採取了限購措施。(Getty Images)
超市如山姆會員店等已採取了限購措施。(Getty Images)

研究美國連鎖生鮮超市的IRI機構最新數據指出，到本月3日止的那一周，全國大約18%飲料、15%冷凍食品、16%餅乾、15%糖果及18%烘焙食品已無庫存；而疫情前一般沒有庫存可上架的產品一般在7%到10%之間。

業內人士指出，供應商對產品配銷設限，並不侷限於國內某地區或單一零售業者，而是全國皆然；這種現象對獨立生鮮超市影響最大，過去一年之間，獨立超市便質疑供應端偏心，優先供貨給大型業者，略過小店家。

線上大宗商品零售商Boxed的執行長黃介邇(Chieh Huang)指出，食品及包裝商品配銷限額是新常則，打擊到該公司的庫存量，但總之已經比去年此時好過得多。

疫情 零售業 好市多

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