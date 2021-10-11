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被批傷害青少年 臉書祭新措施 遭質疑效果有限

編譯徐薏茹／綜合10日電
臉書被前員工揭露對青少年造成的傷害後，宣布將推出新功能及管制措施；新功能包括提醒青少年在使用Instagram時適度休息，以及反覆觀看無益內容時發出提醒。（路透）
臉書被前員工揭露對青少年造成的傷害後，宣布將推出新功能及管制措施；新功能包括提醒青少年在使用Instagram時適度休息，以及反覆觀看無益內容時發出提醒。（路透）

臉書被前員工法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)揭露罔顧內部研究結果，忽視平台對於青少年造成的傷害，為回應各界批評，臉書宣布將推出新功能及管制措施。

新功能包括提醒青少年在使用Instagram時適度休息，以及反覆觀看無益內容時發出提醒；家長或監護人也可透過新管制措施監督青少年在平台上的動向，但批評人士認為臉書的新計畫缺乏細節內容，質疑其新措施是否真的有效。

臉書全球事務部門副總克萊格(Nick Clegg)10日在多家新聞節目中介紹臉書的新措施，他在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union，前譯「國情咨文」)節目中表示：「我們不斷重複更改來改善我們的產品，我們無法揮動魔杖讓大家的生活完美，我們所能做的就是改善我們的產品，讓我們的產品既安全又好用。」

臉書被前員工法蘭西絲‧郝根揭露罔顧內部研究結果，忽視平台對於青少年造成的傷害，為...
臉書被前員工法蘭西絲‧郝根揭露罔顧內部研究結果，忽視平台對於青少年造成的傷害，為回應各界批評，臉書宣布將推出新功能及管制措施。（美聯社）

克萊格說臉書在過去幾年已投資130億元以確保該平台的安全，臉書公司有4萬名員工負責處理此議題。

兒童及媒體行銷業的監管組織Fairplay執行長高林(Josh Golin)表示，他不認為讓家長監視青少年的管制措施能發揮效用，許多青少年會設立秘密帳號來躲避家長監視；高林對於提醒青少年休息或遠離有害內容的效果也表示懷疑，他指出臉書必須確切展現實施方式，並且提供證明這些措施有效的研究。

克萊格在節目上被問及臉書演算法對不實訊息的影響，1月初國會暴亂前錯誤訊息散播因此變本加厲，對此他回應若移除演算法，用戶會看到更多仇恨言論及不實訊息，他表示演算法是「巨大的垃圾訊息過濾網」。

民主黨參議員艾米·克羅布徹(Amy Klobuchar)為參院競爭政策、反壟斷及消費者權益小組委員會的主席，她在周日的新聞節目上說是時候更新兒童的隱私法，並且提高演算法的透明度，「感謝克雷格願意談論此議題，但我相信談話已經結束，現在該行動了。」

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