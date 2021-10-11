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襲胸、偷廁紙、掌摑老師…抖音「挑戰」失控 學校頭痛

編譯洪毅／綜合10日電
抖音(TikTok)上有人發起「Devious Licks」，吸引很多學生在校園裡破壞公物、師長的車輛，甚至攻擊老師。（影片截圖／合成圖）
抖音(TikTok)上有人發起「Devious Licks」，吸引很多學生在校園裡破壞公物、師長的車輛，甚至攻擊老師。（影片截圖／合成圖）

近來，抖音(TikTok)發起的「Devious Licks」(devious指陰險、狡詐，lick則有高速搶奪、拍打之意)的活動，造成許多學生打、砸、搶等，令師長頭痛，現在更有推特帳號列出清單，指要繼續「玩」到明年；而有學區官員已表明，不會「容忍」這樣的行為出現。

Devious Licks最早來自推特用戶jugg4elias在9月1日發布影片，影片中該用戶自稱他把學校一盒口罩偷走；後來此活動在TikTok上出現仿效風潮，許多偷學校面紙卷、肥皂盒的影片如雨後春筍般的出現，甚至進而有小學生甩老師巴掌，而且同樣有仿效風潮。

抖音風行「Devious Licks」，許多學生跟風偷學校面紙卷、肥皂盒，部分學...
抖音風行「Devious Licks」，許多學生跟風偷學校面紙卷、肥皂盒，部分學校要求停止歪風，關閉洗手間 。（美聯社）

然而，這可能只是第一步，因為現在TikTok跟推特上流傳的「Devious Licks月度挑戰」顯示，破壞廁所公物及打師長巴掌只是9月、10月任務而已，接下來每個月都有不同「挑戰」，包括強吻、露屁股、戳女性胸部、對男性下體「月下偷桃」、破壞學校院子、餐廳、鄰居家的圍籬，還有鼓動翹課等，一路延續到明年7月。

來源：Triplegfox

全國各地的師長、甚至司法人員都在警告此事的嚴重性，以及可能涉及傷害、攻擊、性騷擾等行為的嚴重後果；其他州的一些學區表示，不會通融此類行為，其學生不但可能將被停學，學校甚至會對學生提出刑事及民事訴訟，要求損害賠償。

新澤西州格羅契斯特(Gloucester)學區教育總監比洛鐸(John Bilodeau)在致學區教職員及家長的信函中說，他對「不會容忍」Devious Licks的月度挑戰。

抖音風行「Devious Licks」，許多學生跟風偷學校面紙卷、肥皂盒，迫使部...
抖音風行「Devious Licks」，許多學生跟風偷學校面紙卷、肥皂盒，迫使部分學校關閉洗手間 。（美聯社）

比洛鐸表示，學區希望學生及教職員能夠以學校為榮，展現對學習環境的尊重，而此類在學校偷盜、破壞、攻擊的行為，讓其他學生承受不該有的巨大壓力，對辛勤打理、維護校舍整潔、安全的人員來說也是如此。

新州溫斯洛(Winslow)學區教育總監波蒂特(H. Major Poteat)也在臉書上說，學區不會容忍與Devious Licks有關的行為，呼籲家長向子女好好討論這種行為的危險性，以及涉入此類行為可能造成的「嚴重後果」。

學區 教育總監 推特

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