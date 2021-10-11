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高中生抖音「挑戰」把殘疾師揍到住院 教協籲遏止歪風

編譯陳韻涵、 孫梁／綜合10日電
路州柯文頓(Covington)18歲高中生拉蓮娜·傑克森(Larianna Jackson)被控打老師。（取材自推特、影片截圖）
路州柯文頓(Covington)18歲高中生拉蓮娜·傑克森(Larianna Jackson)被控打老師。（取材自推特、影片截圖）

全國最大教師聯盟呼籲TikTok(國際版抖音)、臉書(Facebook)、Instagram和推特(Twitter)等社群媒體採取作為，阻止傳遍全美的危險挑戰，以及威脅教職員與學生安全的不實資訊；路易斯安納州一名64歲殘疾女教師遭學生揮拳襲臉，住院治療；警方表示，這名老師是「掌摑老師」挑戰的受害者。

路州柯文頓(Covington)18歲高中生拉蓮娜·傑克森(Larianna Jackson)被控打老師，在押候審，可能面臨重罪懲處。

TikTok本月6日出現的影片顯示，一名英文女教師下課後，坐在教室與傑克森單獨談話；傑克森突然猛擊教師臉部，隨後又補上數拳，導致女教師跌倒在地；警方表示，未來可能逮捕更多人。

來源：BRProud News - NBC Local 33 / Fox44

全國教育協會(NEA)理事長貝琪·普林格(Becky Pringle)呼籲科技領袖致力打造「公共安全優於利益」的平台規範。

許多學生歷經一年半避疫後返校上課，逾1萬3000個學區大多已恢復面授，部分教師反映，少數學生的課業進度落後，情緒大受影響；然而，學期伊始，社群媒體上的影音內容卻對教育者、學生及其家人造成威脅。

TikTok上月的挑戰煽動學生破壞或偷竊學校廁所的公物，TikTok已移除相關內容、熱門標籤和搜尋結果，而今盛傳又興起「掌摑老師」挑戰。

TikTok推文寫道：「掌摑老師的謠言是對各地教育人士的侮辱，這不是TikTok的挑戰趨勢，若出現在平台上，TikTok會移除相關內容。」

此外，反對戴口罩、強制接種新冠疫苗，以及不滿「批判式種族理論」列入全國各級學校課程的民眾，最近出現對學校行政長官潑酸的舉動；代表學校董事會的部分團體尋求聯邦協助，遏止對董事會成員、教育人士和學生的騷擾與恫嚇行徑。

普林格說：「線上趨勢與錯誤資訊在社群媒體如野火燎原，從偷竊學校資產到攻擊教職員、課程陰謀論與防疫措施，形塑以教育人士為暴力攻擊目標的恐懼文化。」 

TikTok 社群媒體 教育

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