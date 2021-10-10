我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

川普頻備戰2024 黨內反川派：還不到擔心時刻

編譯盧炯燊／綜合9日電
川普9日在愛阿華州造勢，為2024大選試水溫。(路透)
川普9日在愛阿華州造勢，為2024大選試水溫。(路透)

愈來愈有跡象顯示前總統川普會再戰2024年總統大選，民主黨已感到憂慮，而今年初投票支持彈劾他的七名共和黨國會參議員中，絕大多數認為還未到擔憂的時候。

1月6日國會暴亂事件後，參院雖然未能達到足夠票數彈劾川普，但有七名共和黨倒戈投下贊成票；事隔將近一年，有線電視新聞網(CNN)最近詢問這七人，除了代表內布拉斯加州選區的賽瑟(Ben Sasse)拒絕回應外，其餘六人都表示沒有理由會感到震驚。

他們說，現在擔心川普實在為時尚早，因為他還不是2024年的總統候選人，即使他再次參選，也沒有在任總統時的權力，可以像2020年時那樣為所欲為。

已表示不再競選連任的北卡羅來納州國會參議員博爾(Richard Burr)指出，從現在到2024年，不知道還有多少人參選或退出，所以現在要談論競逐2024年的人選等實在沒必要；他說，現在應專注於2022年的期中選舉

北卡羅來納州國會參議員博爾指出，從現在到2024年，不知道還有多少人參選或退出，...
北卡羅來納州國會參議員博爾指出，從現在到2024年，不知道還有多少人參選或退出，所以現在要談論競逐2024年的人選等實在沒必要。(路透)

來自猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)也說，現在談川普競選2024年為時尚早；緬因州的蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)則說，她並不知道川普的計畫，也從不關注川普之事，只會理會目前需要處理的問題。

猶他州的羅穆尼說，現在談川普競選2024年為時尚早。(美聯社)
猶他州的羅穆尼說，現在談川普競選2024年為時尚早。(美聯社)

緬因州的蘇珊‧柯林斯說，她並不知道川普的計畫，也從不關注川普之事，只會理會目前需...
緬因州的蘇珊‧柯林斯說，她並不知道川普的計畫，也從不關注川普之事，只會理會目前需要處理的問題。(Getty Images)

阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)是七人中，唯一需要在2022年期中選舉爭取連任的人，儘管她還未說明是否爭取連任，但川普已揚言支持任何一個挑戰穆考斯基的人。

阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基說，不會猜測2022年或2024年可能發生的事情。(G...
阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基說，不會猜測2022年或2024年可能發生的事情。(Getty Images)

她說不會猜測2022年或2024年可能發生的事情，同時強調各州已經制定相關制度，阻止任何可能推翻選舉結果的行徑。

對於會否擔心川普再次破壞2024年的選舉，路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)認為，川普下台後的情況與在任時大不相同；在國會暴亂前他所採取的許多行動，例如遊說司法部調查選舉欺詐行為、要副總統潘斯干預國會確認計票，都只是擔任總統時發生；即使他參選2024年，也沒有權力這樣做。

路易斯安納州的卡西迪認為，川普下台後的情況與在任時大不相同，在國會暴亂前他所採取...
路易斯安納州的卡西迪認為，川普下台後的情況與在任時大不相同，在國會暴亂前他所採取的許多行動，都只是擔任總統時發生；即使他參選2024年，也沒有權力這樣做。(Getty Images)

賓州的圖米(Patrick Toomey)決定不再在期中選舉尋求連任，他同樣表示不擔心川普會捲土重來。

賓州的圖米表示，不擔心川普會捲土重來。(Getty Images)
賓州的圖米表示，不擔心川普會捲土重來。(Getty Images)

川普 期中選舉 阿拉斯加州

上一則

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」

下一則

2024黨內初選最大對手？川普：我會贏德桑提斯

延伸閱讀

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」

川普愛州造勢 批拜登「毀了美國」
富比世估川普負債約13億元 卸任增債2億元

富比世估川普負債約13億元 卸任增債2億元
川普再戰2024？民主黨擔憂：不能低估基層實力

川普再戰2024？民主黨擔憂：不能低估基層實力
都想戰2024？潘斯怕惹怒川普 閃避敏感話題

都想戰2024？潘斯怕惹怒川普 閃避敏感話題

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員