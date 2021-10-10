川普頻備戰2024 黨內反川派：還不到擔心時刻

川普9日在愛阿華州造勢，為2024大選試水溫。(路透)

愈來愈有跡象顯示前總統川普 會再戰2024年總統大選，民主黨已感到憂慮，而今年初投票支持彈劾他的七名共和黨國會參議員中，絕大多數認為還未到擔憂的時候。

1月6日國會暴亂事件後，參院雖然未能達到足夠票數彈劾川普，但有七名共和黨倒戈投下贊成票；事隔將近一年，有線電視新聞網(CNN)最近詢問這七人，除了代表內布拉斯加州選區的賽瑟(Ben Sasse)拒絕回應外，其餘六人都表示沒有理由會感到震驚。

他們說，現在擔心川普實在為時尚早，因為他還不是2024年的總統候選人，即使他再次參選，也沒有在任總統時的權力，可以像2020年時那樣為所欲為。

已表示不再競選連任的北卡羅來納州國會參議員博爾(Richard Burr)指出，從現在到2024年，不知道還有多少人參選或退出，所以現在要談論競逐2024年的人選等實在沒必要；他說，現在應專注於2022年的期中選舉 。

北卡羅來納州國會參議員博爾指出，從現在到2024年，不知道還有多少人參選或退出，所以現在要談論競逐2024年的人選等實在沒必要。(路透)

來自猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)也說，現在談川普競選2024年為時尚早；緬因州的蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)則說，她並不知道川普的計畫，也從不關注川普之事，只會理會目前需要處理的問題。

猶他州的羅穆尼說，現在談川普競選2024年為時尚早。(美聯社)

緬因州的蘇珊‧柯林斯說，她並不知道川普的計畫，也從不關注川普之事，只會理會目前需要處理的問題。(Getty Images)

阿拉斯加州 的麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)是七人中，唯一需要在2022年期中選舉爭取連任的人，儘管她還未說明是否爭取連任，但川普已揚言支持任何一個挑戰穆考斯基的人。

阿拉斯加州的麗莎‧穆考斯基說，不會猜測2022年或2024年可能發生的事情。(Getty Images)

她說不會猜測2022年或2024年可能發生的事情，同時強調各州已經制定相關制度，阻止任何可能推翻選舉結果的行徑。

對於會否擔心川普再次破壞2024年的選舉，路易斯安納州的卡西迪(Bill Cassidy)認為，川普下台後的情況與在任時大不相同；在國會暴亂前他所採取的許多行動，例如遊說司法部調查選舉欺詐行為、要副總統潘斯干預國會確認計票，都只是擔任總統時發生；即使他參選2024年，也沒有權力這樣做。

路易斯安納州的卡西迪認為，川普下台後的情況與在任時大不相同，在國會暴亂前他所採取的許多行動，都只是擔任總統時發生；即使他參選2024年，也沒有權力這樣做。(Getty Images)

賓州的圖米(Patrick Toomey)決定不再在期中選舉尋求連任，他同樣表示不擔心川普會捲土重來。