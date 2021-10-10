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川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

編譯陳韻涵／綜合9日電
川普9日在愛阿華州造勢，打出「拯救美國」旗號，準備再戰2024。(Getty Images)
川普9日在愛阿華州造勢，打出「拯救美國」旗號，準備再戰2024。(Getty Images)

前總統川普9日在愛阿華州首府第摩因市(Des Moines)的州立體育場舉辦造勢晚會；愛州民調顯示，川普在當地的支持率水漲船高，且獲得更多獨立選民的支持。

川普一出場，台下支持者高呼「競選」並鼓掌歡迎。

川普9日在愛阿華州造勢，為2024大選試水溫。(路透)
川普9日在愛阿華州造勢，為2024大選試水溫。(路透)

川普走到寫有「拯救美國」(save America)的講台後方，他先向支持者問好，旋即轉變話鋒，重砲抨擊現任總統拜登就任不到一年就把國家給「毀了」，痛斥美軍倉促撤離伊拉克，還讓美軍無端送命；他接著說，國內暴力犯罪四起，非法移民與毒梟問題嚴重。

在美國被剝削方面，川普重申中國搶奪美國人的工作、武裝組織神學士(Taliban)接管阿富汗，「共和黨不會坐視」。

川普回顧上次大選，細數他拿下的德州、俄亥俄等州，接著說道拜登在威斯康辛州的民調驟跌；川普2016年拿下威州，卻於2020年大選失掉。

面對當前國家混亂情況，川普鼓勵共和黨人士團結對抗，但難過有些人缺乏風骨。

來源：KCTV5 News

在能源方面，川普宣揚他卸任時讓美國能源獨立，無須仰賴石油輸出國組織(OPEC)。

在邊境方面，川普痛斥拜登、副總統賀錦麗、民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)，以及民主黨非裔眾議員歐瑪(Ilhan Omar)，甚至重提歐瑪曾與哥哥結婚，助他取得公民身分的過往。

對於拜登當前的增稅、基建法案等政策，川普譴責拜登把美國的稅務調到比中國還高，批評拜登協助建造中國，但共和黨打造美國；在教育政策方面，川普抨擊拜登的免費大學倡議是為了非法居留者所辦。

川普還說，基礎建設法案僅9%，剩下的都是「垃圾綠色新政」，呼籲共和黨及選民協力阻止拜登與「瘋狂(眾院議長)波洛西」，避免美國成為社會主義國家。

川普自豪任內創造許多就業機會，而今雖然已有新冠疫苗，今年染疫病歿人數比去年還多，卻無媒體談論。

川普9日到愛阿華州造勢，他的支持者掛出「復仇之旅」標語，促他再戰2024。(Ge...
川普9日到愛阿華州造勢，他的支持者掛出「復仇之旅」標語，促他再戰2024。(Getty Images)

獨立選民支持度上升

愛州向來是共和黨總統參選人試水溫之地，南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)和前副總統潘斯夏季出席基督教福音派活動躍上頭條，阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)與愛州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)在另一場募款活動中比賽伏地挺身，引發話題。

在總統初選前製造話題並與選民接觸，勢將成為日後競選的基石，就連川普也不放過，9日是他卸任後首次回到愛州造勢。

愛州民調顯示，川普在愛州依然坐擁高民調支持。

辛普森學院(Simpson College)政治學教授巴德威爾(Kedron Bardwell)說：「金主們大排長龍、蓄勢待發，就等川普宣布參選。」

川普9日到愛阿華州造勢，他的支持者揮舞大旗，促他再戰2024以拯救美國。(歐新社...
川普9日到愛阿華州造勢，他的支持者揮舞大旗，促他再戰2024以拯救美國。(歐新社)

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