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美國疫情到盡頭了？專家看法分歧 冬天是關鍵

編譯柯立偉／綜合9日電
由於美國近來七日平均每日新增新冠確診人數自8月4日以來首度跌破10萬人，令許多人看到疫情結束的曙光，但公衛專家對此仍有分歧。圖為紐約市布魯克林的小學生放學。(美聯社)
由於美國近來七日平均每日新增新冠確診人數自8月4日以來首度跌破10萬人，令許多人看到疫情結束的曙光，但公衛專家對此仍有分歧。圖為紐約市布魯克林的小學生放學。(美聯社)

自新冠肺炎於2020年初席捲全美至今，許多人都期待著這場造成比1918年西班牙大流感更多人死亡的疫情能早日結束，由於近來七日平均每日新增確診人數自8月4日以來首度跌破10萬人，令許多人看到疫情結束的曙光，但公衛專家對此仍有分歧。

麻州大學生物統計學者賴克(Nicholas Reich)表示，從過去經驗觀察，Delta變種病毒的不可預測性太高，因此疫情是否將平息還言之過早，且時序已快入冬，美國還是可能迎來下一波病毒爆發期；他說：「新冠疫情有可能在這波疫情結束後就真的結束，但從過往的經驗來看，這樣的推論還是太樂觀了。」

喬治華盛頓大學公共衛生學華裔教授溫麟衍(Leana Wen)也指出，雖然目前的疫情數據「朝好的方向發展」，但如西維吉尼亞等州仍然處在Delta病毒的疫情高峰；她說：「我很擔心人們因為確診數下降而認為高峰期已過，進而『防疫鬆懈』；我們過去就面臨過這樣的情形，現在的確診人數仍相當高，不可掉以輕心。」

此外，溫麟衍也表示，由於突破性感染仍時有所聞，且現在的防疫限制比過去少，再加上全美目前只有約56.3%的民眾完整接種兩劑疫苗，因此不能夠確定這一波疫情結束後新冠病毒就一定會平息；她說：「我不確定疫苗提供的保護是否足夠，除了希望能盡快批准兒童接種，也希望口服藥能盡速問世。」

不過，也有部分專家持相對樂觀的態度，如聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)就指出：「除非有意外發生，否則我認為這一波疫情結束後，一切就結束了。」

約翰霍普金斯大學(JHU)傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)也表示，由於已有愈來愈多人接種疫苗，因此即便冬季確診數上升，絕大多數病患也不會發展成重症或死亡；他說：「我想Delta變種病毒已經是新冠病毒的最糟狀況了。」

疫情 疫苗 變種病毒

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