我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

5至11歲學童疫苗 可望11月初施打

編譯潘勛／綜合9日電
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)
聯邦政府已準備充足疫苗，準備為5至11歲學童接種。圖為13歲的康州學生接種新冠疫苗。(Getty Images)

鑑於醫療規管單位幾天內就將批准第一批供學童施打的新冠疫苗，聯邦官員表示，這次已採買分量足夠的輝瑞、BioNTech聯合研發的兒童疫苗，讓全國多達2800萬名5到11歲學童都得以施打兩劑，保護孩童對抗疫情。

華盛頓郵報報導，全國苦等許久的學童接種疫苗行動，可望在11月初展開；聯邦、州級公衛官員及醫院診所表示，替兒童接種疫苗，過程中的挑戰只怕比成人及青少年來得大；要求匿名的聯邦衛生官員表示，政府推出第一批學童疫苗，分撥時打算按照人口公式，確保公平，很可能依照州內合格兒童的數目。另外，徵召忙得不可開交的醫療院所，說服不太情願的家長，勢必讓整個接種過程更形複雜。

「明尼蘇達兒童醫院」(Children's Minnesota)專家佩姬‧史廷區菲爾德(Patsy Stinchfield)指出，目前大家都很忙，孩子們已復學，因為感染到其他病毒而來看兒科的人數本就增加，還要替前來打流感疫苗的兒童接種，現在要增加替學童們接種新冠疫苗，很令人憂心能不能應付得過來。

輝瑞及BioNTech正式向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請授權，替5到11歲孩童施打劑量10微克的兩劑式新冠疫苗，FDA正加速進行審核；FDA專家小組安排26日聽取藥廠對疫苗安全及效力的呈報，然後聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗顧問幾天後再行集會；一旦規管人員及CDC批准，孩童們將自11月第一周起接種疫苗。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，聯邦政府已準備就緒，兒童疫苗供應充足，將與各州合作，設立方便的場合，包括兒科院所及社區接種站，供爸媽跟孩子們都接種疫苗，萬事俱備，只等CDC及FDA號令行動。

但官員表示，政府已採購的6500萬劑疫苗，一開始只撥出一部分，第一周數目約達2000萬劑，原因在確保不讓大家沒必要地讓疫苗屯積，沒有使用。

第一批兒童疫苗撥發之後，接下來由各州官員決定後續疫苗該撥往何處，又需要多少劑。

但各州和領地公衛官員協會執行長弗雷瑟(Michael Fraser)指出，如何促使醫療院所願意參與兒童接種行動，藥房、學校要扮演什麼角色，該如何又叫誰迅速回答爸媽們的問題，這些事項都還沒解決。

流感疫苗 FDA CDC

上一則

2024黨內初選最大對手？川普：我會贏德桑提斯

下一則

僅56.3%人完成接種 專家籲冬天前快打疫苗

延伸閱讀

美備足疫苗 2800萬5-11歲學童 可望11月初施打

美備足疫苗 2800萬5-11歲學童 可望11月初施打
加州近60%適齡居民完全接種疫苗

加州近60%適齡居民完全接種疫苗
11月入境美國須打6疫苗不含高端 台灣本月仍不受限

11月入境美國須打6疫苗不含高端 台灣本月仍不受限
堅拒打疫苗 科州「腎衰竭婦」寧可不換腎

堅拒打疫苗 科州「腎衰竭婦」寧可不換腎

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員