僅56.3%人完成接種 專家籲冬天前快打疫苗

美國即將進入冬季，民眾室內活動增多，公衛專家擔心疫情復熾，圖為紐約市百老匯舞台劇場工作人員檢查觀眾的接種證明。(Getty Images)

美國 新冠肺炎疫情 出現和緩跡象，但公衛官員及專家擔心隨著冬季將臨，寒冷天氣讓民眾有較長時間待在室內，恐讓病毒再度有機可乘，挑起另一波疫情。

史丹福大學(Stanford)醫學院兒科傳染病學主任伊芳‧瑪多納多(Yvonne Maldonado)表示，氣溫降低會讓人們轉趨室內，下個月情況更危及，但若能增加疫苗 與自然抗體免疫力，就能避免重蹈去年疫情飆升覆轍。

美國的這一波疫情主要受Delta變種病毒擴散惡化，但在疫苗接種率增加等因素下受到控制；聯邦疾病防治中心(CDC)周末的統計數據顯示，美國約65.2%人口至少接種一劑疫苗，56.3%國民完成接種。

紐約時報數據則顯示，平均每天注射約94萬9000劑，對象包括首次接種、打第二劑與補強針的人；此數據低於4月高峰，但仍遠高於近期低谷的9月28日(日均62萬5000劑)。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查顯示，疫苗減緩Delta變種病毒形成的疫情威脅，約40%新接種者都表示，考量Delta變種病毒導致疫情加劇而決定接種；另有超過33%的人表示，看到醫院資源拉警報和死亡率攀升而決定打疫苗。

符合疫苗接種資格的人數預料很快增加，輝瑞(Pfizer)已提交資料給聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，7日要求當局批准輝瑞疫苗給5歲到11歲的兒童接種；一旦獲批准，理論上可再多保護至少2800萬人。

FDA訂26日討論，盼於月底決定授權與否。

約翰霍普金斯大學(JHU)公衛學者利瑪耶(Rupali Limaye)表示，家長若願讓孩童接種，將「改變遊戲規則」，這是一大群尚未接種疫苗的群體。

此外，針對聯邦雇員、包商、教師及健康照護人員的疫苗強制令近日生效，許多人被迫接種以保住飯碗。

紐約有數千名教師趕在最後一分鐘接種疫苗，泰森食品公司(Tyson Foods)則表示，接種率已達91%，強制令8月宣布時還不到一半。