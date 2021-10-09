債限解危舒默不領情 麥康諾函拜登：不再幫忙

國會參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)協助民主黨 暫時避過美國債務違約危機後，卻因不滿多數黨領袖舒默(Charles Schumer)的作法，8日寫信告訴拜登總統，共和黨 議員不會在年底協助提高債限，因為舒默「讓國民有先入為主的負面認知」。

麥康諾在11名共和黨議員7日協助推進延長債限法案後，寫信給拜登道：「昨晚，共和黨議員填補了領導權真空，這是讓參院自1月以來無法順利運作的問題；我寫信告訴您，若民主黨領導的政府落入另一場可避免的危機，我不會再次提供同樣協助。」

債限爭議在參院卡關數周，麥康諾與盟友曾表示，民主黨應利用「協議程序」(reconciliation)獨自通過此案；但麥康諾6日退讓，提供讓民主黨通過暫時延長債限至12月3日的方法。

麥康諾的信警告民主黨，也釋出共和黨不會於年底再次幫忙的訊息。

此外，共和黨議員對於舒默7日晚的舉動感到挫折，舒默在11名共和黨參議員協助延長債限後，批評共和黨的策略為「既危險又高風險的黨派遊戲」，稱民主黨可以「從懸崖邊拉回共和黨議員試圖推下深淵的國家」。

舒默此舉觸怒多名共和黨參議員，以及民主黨的曼欽(Joe Manchin)；麥康諾表示，曼欽在舒默說話時，一度以手掩面；麥康諾寫道，舒默偏袒、憤怒的發言讓民主黨參議員也為他感到羞愧，這樣的發怒(tantrum)凸顯舒默的無能。

麥康諾警告，舒默的幼稚行為疏離了協助拉高債限的共和黨參議員，甚至讓選民有先入為主的負面看法。

民主黨年底可能仍將仰賴共和黨議員通過提高債限的法案，但麥康諾在給拜登的信中表示，「我寫信來說明白，考量舒默的歇斯底里，以及我關切龐大、衝動且黨派性的預算法案可能傷害美國人並幫助中國，我不會為民主黨處理不善的後果再次努力。」