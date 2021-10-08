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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

編譯洪毅／綜合7日電
美國從政府瀕臨債務違約危機中暫時脫困。圖為國會大廈。（Getty Images）
美國從政府瀕臨債務違約危機中暫時脫困。圖為國會大廈。（Getty Images）

國會參院兩黨達成債限協議，讓財政部至少在12月3日前不致「無錢可用」；然而金融專家認為，此舉只是「拖延不確定性」，美國遭債務違約的海嘯席捲威脅仍在，籠罩在民眾頭上的陰霾依然尚未撥雲見日。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，金融機構Bankrate經濟分析師漢瑞克(Mark Hamrick)表示，參院兩黨的「權宜之計」只是在「拖延不確定性」，根本談不上是個「圓滿的解決方案」；「把事情拖到12月，民眾的沉重壓力也將一併拖到那時候」。

如果政府達到債務上限，將會無法履行包括償還債券在內的支付義務，幾千萬計的民眾會受到直接衝擊，包括軍人及聯邦政府雇員領拿不到工資，兒童抵稅(child tax credit)發放也將延遲，對全國數百萬計家庭來說，這是筆重要收入。

如果政府無法償債，將構成「史無前例」的債券違約，乃至信評下調，將讓美債不再被市場視為可靠的投資，讓殖利率飆漲，對美國信譽是重大打擊；此外，國內許多車貸、房貸與債券殖利率掛勾，因此殖利率上升將衝擊民眾的借款能力。

美國過去曾發生過四次類似違約的情事，分別發生在南北戰爭、經濟大蕭條、越戰，以及布列敦森林體系瓦解的時代；但是當時的違約都是「技術性」的，例如國會通過，允許政府不必憑債券支付原先承諾的金、銀等貴金屬。

美國上一次接近現代意義、也是國際經濟高度融合的債務違約，出現在2011年，當時美股史坦普500指數在四個月內下滑18%，造成投資人損失，還差點引發金融風暴。

財政部長葉倫(Janet Yellen)就表示，債務違約可能讓數以百萬計民眾陷入拮据窘境，就算是「懸崖勒馬」，仍會衝擊民眾、企業的信心及美國的信評。

關乎近5000萬年長者的社安金(Social Security)，以及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的給付也可能延遲；社安金自1935年成立以來，從未無法履行給付義務過，其資金雖來自自籌，但是信託基金中持有相當數量的美債，政府無法償債將衝擊基金給付能力。

殖利率 美國 債券

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