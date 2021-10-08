我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

債限是什麼？為什麼不乾脆廢除？8點QA一次看

編譯盧炯燊／綜合7日電
財政部大廈。(美聯社)
財政部大廈。(美聯社)

兩黨6日達成協議，提高國債上限4800億元至12月3日，但國會最關鍵的問題是債限究竟是什麼？為什麼美國不完全取消債限，避免引爆經濟的定時炸彈？

1、債務上限是什麼？

由於聯邦政府以赤字預算在運作，支出超過稅收和其他收入，因此必須大幅舉債來支付賬單;；根據憲法，為了監督政府謹慎花錢，國會必須授權借款，國會1917通過法案，對聯邦政府的債務金額設定了法定上限。

2、何時會違反債務限額？

嚴格而論，美國 7 月底便達到了債務上限，但財政部長葉倫一直在採取非常規措施來推遲違約，避免倒債：但兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)估計，財政部將在10月15日至11月4日之間某個時間點，會真正耗盡現金。

3、美國目前有多少債務？

根據彼得森基金會(Peter G. Peterson Foundation)即時追踪報告，國債現在為28.43兆元，目前借款上限設定為 28.4兆元。

4、其他國家也這麼做嗎？

只有少數國家實施債務上限，其中包括丹麥，但它設定得極高，一般不造成問題。在波蘭，公債不能超過國內生產總值的 60%。

5、超出債限時有何應對法？

國會可以採取行動，通過法案盡快提高或暫停債限，例如這次就是提高債限。

6、為什麼提高會如此困難？

多年以來，提高債限是家常便飯，但隨著政治環境惡化，債限攻防便成為兩黨討價還價的工具。眾院1990年代曾經採用眾議員蓋哈特(Richard Gephardt)的建議，要求在通過預算決議時提高債限，稱為「蓋哈特規則」(Gephardt Rule)，但後來不再實行。

7、乾脆取消債限不行嗎？

廢除債限需要國會採取行動，目前政治兩極化，儘管財長葉倫支持立法廢除債限，指有破壞性，要國會一致贊成絕非易事。

8、如果取消會用什麼取代？

沒有其他方法可以取代，但有建議美國可採取丹麥模式，將債限提高到極高水平，問題便不會出現，但這樣做失去國會監督政府謹慎花錢的原意。

美國 預算 財政部

上一則

諾貝爾文學獎 古納作品刻畫主角堅韌 但多半悲劇

下一則

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

延伸閱讀

債限是什麼？何不乾脆廢除？QA一次看

債限是什麼？何不乾脆廢除？QA一次看
債限協議放了民主黨一馬 川普嗆麥康諾「屈服」

債限協議放了民主黨一馬 川普嗆麥康諾「屈服」
解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持

解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持
財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤

財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」