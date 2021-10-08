我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

債限協議放民主黨一馬 川普嗆麥康諾輕易屈服

編譯孫梁／綜合7日電
聯邦參院多數黨領袖舒默（右）7日宣布民主、共和兩黨達成提高債限4800億元至12月3日的協議。這一協議原本由參院少數領袖麥康諾（左）提出。（美聯社）
聯邦參院多數黨領袖舒默（右）7日宣布民主、共和兩黨達成提高債限4800億元至12月3日的協議。這一協議原本由參院少數領袖麥康諾（左）提出。（美聯社）

參院共和黨人對本黨領袖麥康諾與參院民主黨領袖舒默達成的提高債限協議感到「震驚與失望」，認為是輕鬆放民主黨人一馬；前總統川普也批評麥康諾「向民主黨人屈服」；而對麥康諾不滿的共和黨保守派表示要認真審議，恐將影響未來參院對債限協議等議案的表決。

川普最近數周向共和黨人施壓，認為債限是共和黨的強大工具，要用來與民主黨人在支出法案上討價還價；法案在7日即將進入表決前倒數一小時，川普又對共和黨參議員隔空喊話，要求不要投票支持「這項糟糕的協議」。

一名共和黨參議員表示，2022年的預算修正案尚未經認真審議，也沒舉行辯論，麥康諾就允許民主黨人提高債限，令人吃驚；北達科他州的共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)說，46名共和黨參議員8月曾致函警告舒默，表示提高債限不會得到他們的支持。

克萊默說，如今麥康諾與民主黨人妥協，部分共和黨人感到失望，也不能理解，似乎他們以前過早表達了反對立場。

南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(右)7日發推文說：「如果共和黨人允許他們利用和...
南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(右)7日發推文說：「如果共和黨人允許他們利用和解闖關，無論是現在還是將來，都是對民主黨的屈從。」（路透）

川普的堅定支持者、南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)警告共和黨人不能屈服，他7日發推特說：「如果共和黨人允許他們利用和解闖關，無論是現在還是將來，都是對民主黨的屈從。」

一位要求匿名的共和黨參議員在參院投票前表示，共和黨人正在內部緊急磋商，希望儘快達成一致，否則將難以收場。

共和黨人數月來不斷表示，絕不會為民主黨人在提高債限上提供方便，尤其是民主黨人提出的3兆5000億元預算計畫，將導致增稅數千億元。

麥康諾的顧問、共和黨參議員孔寧(John Cornyn)說，「人們有時不得不做不開心的事，以免發生類似國家違約的更糟糕事情。」

共和黨 民主黨 參議員

上一則

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

下一則

學者看台灣協議、拜習峰會：美中關係微調、非鐵板一塊

延伸閱讀

債限協議放了民主黨一馬 川普嗆麥康諾「屈服」

債限協議放了民主黨一馬 川普嗆麥康諾「屈服」
美仍存倒債風險 高盛：兩黨終將被迫政治解決

美仍存倒債風險 高盛：兩黨終將被迫政治解決
參議院調查報告：川普與司法部高官克拉克意圖推翻選舉

參議院調查報告：川普與司法部高官克拉克意圖推翻選舉
德州建邊牆 僅川普金主掏錢

德州建邊牆 僅川普金主掏錢

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」