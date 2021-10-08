債限協議放民主黨一馬 川普嗆麥康諾輕易屈服

聯邦參院多數黨領袖舒默（右）7日宣布民主、共和兩黨達成提高債限4800億元至12月3日的協議。這一協議原本由參院少數領袖麥康諾（左）提出。（美聯社）

參院共和黨 人對本黨領袖麥康諾與參院民主黨 領袖舒默達成的提高債限協議感到「震驚與失望」，認為是輕鬆放民主黨人一馬；前總統川普也批評麥康諾「向民主黨人屈服」；而對麥康諾不滿的共和黨保守派表示要認真審議，恐將影響未來參院對債限協議等議案的表決。

川普最近數周向共和黨人施壓，認為債限是共和黨的強大工具，要用來與民主黨人在支出法案上討價還價；法案在7日即將進入表決前倒數一小時，川普又對共和黨參議員 隔空喊話，要求不要投票支持「這項糟糕的協議」。

一名共和黨參議員表示，2022年的預算修正案尚未經認真審議，也沒舉行辯論，麥康諾就允許民主黨人提高債限，令人吃驚；北達科他州的共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)說，46名共和黨參議員8月曾致函警告舒默，表示提高債限不會得到他們的支持。

克萊默說，如今麥康諾與民主黨人妥協，部分共和黨人感到失望，也不能理解，似乎他們以前過早表達了反對立場。

南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(右)7日發推文說：「如果共和黨人允許他們利用和解闖關，無論是現在還是將來，都是對民主黨的屈從。」（路透）

川普的堅定支持者、南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)警告共和黨人不能屈服，他7日發推特說：「如果共和黨人允許他們利用和解闖關，無論是現在還是將來，都是對民主黨的屈從。」

一位要求匿名的共和黨參議員在參院投票前表示，共和黨人正在內部緊急磋商，希望儘快達成一致，否則將難以收場。

共和黨人數月來不斷表示，絕不會為民主黨人在提高債限上提供方便，尤其是民主黨人提出的3兆5000億元預算計畫，將導致增稅數千億元。

麥康諾的顧問、共和黨參議員孔寧(John Cornyn)說，「人們有時不得不做不開心的事，以免發生類似國家違約的更糟糕事情。」