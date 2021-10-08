債限協議放民主黨一馬 川普嗆麥康諾輕易屈服
參院共和黨人對本黨領袖麥康諾與參院民主黨領袖舒默達成的提高債限協議感到「震驚與失望」，認為是輕鬆放民主黨人一馬；前總統川普也批評麥康諾「向民主黨人屈服」；而對麥康諾不滿的共和黨保守派表示要認真審議，恐將影響未來參院對債限協議等議案的表決。
川普最近數周向共和黨人施壓，認為債限是共和黨的強大工具，要用來與民主黨人在支出法案上討價還價；法案在7日即將進入表決前倒數一小時，川普又對共和黨參議員隔空喊話，要求不要投票支持「這項糟糕的協議」。
一名共和黨參議員表示，2022年的預算修正案尚未經認真審議，也沒舉行辯論，麥康諾就允許民主黨人提高債限，令人吃驚；北達科他州的共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)說，46名共和黨參議員8月曾致函警告舒默，表示提高債限不會得到他們的支持。
克萊默說，如今麥康諾與民主黨人妥協，部分共和黨人感到失望，也不能理解，似乎他們以前過早表達了反對立場。
川普的堅定支持者、南卡羅來納州的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)警告共和黨人不能屈服，他7日發推特說：「如果共和黨人允許他們利用和解闖關，無論是現在還是將來，都是對民主黨的屈從。」
一位要求匿名的共和黨參議員在參院投票前表示，共和黨人正在內部緊急磋商，希望儘快達成一致，否則將難以收場。
共和黨人數月來不斷表示，絕不會為民主黨人在提高債限上提供方便，尤其是民主黨人提出的3兆5000億元預算計畫，將導致增稅數千億元。
麥康諾的顧問、共和黨參議員孔寧(John Cornyn)說，「人們有時不得不做不開心的事，以免發生類似國家違約的更糟糕事情。」
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