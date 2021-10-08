參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

聯邦參院多數黨領袖舒默（左）7日宣布民主、共和兩黨達成提高債限4800億元至12月3日的協議。這一協議原本由參院少數領袖麥康諾（右）提出。（美聯社）

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日上午宣布已與參院共和黨 領袖麥康諾(Mitch McConnell)達成協議，聯邦政府得以暫時提高舉債上限至今年12月3日後，暫時提高國債 上限法案當天晚間即在參院交付表決，以50票對48票通過，讓美國暫時避過可能債務違約的噩運。

目前美國舉債上限為28.4兆元，法案內容同意調高4800億元，讓國債上限暫時在12月3日前增加至28.9兆元；根據財政部估計，暫時提高的舉債金額應足夠聯邦政府運作到12月初。

聯邦參院7日以50票對48票通過讓聯邦政府暫時提高舉債上限至今年12月3日，避過可能債務違約的噩運，在芝加哥視察的拜登總統以手指交叉表達祝願。（路透）

法案接下來將送交眾院表決，民主黨眾院黨團高層表示，已經做好準備將通知眾議員回到國會山莊投票。

舒默7日表示：「共和黨玩弄了一場既危險又有高度風險的黨派遊戲，我很欣慰他們的鋌而走險的計謀沒能得逞。」他也說，如今仍需要拿出一套長期的解決方案，「好讓我們不至於每隔幾個月就要再經歷一次這種危險戲碼」。

根據財政部原本估計，如果國會沒有在10月18日期限之前調高國債上限，聯邦政府在預算用罄之後，將無力支付債務。過去這段時間裡，財政部祭出非常措施(extraordinary measures)，以維持政府運作。

經濟學者與國會議員對於政府出現債務違約的嚴重後果紛紛提出嚴重警告，包括到時候美國政府將必須在償還債務利息或寄發社安金支票及社會福利補助之間二選一。

國債上限危機可以暫時鬆口氣之後，紐約時報報導，民主黨希望接下來大約兩個月裡，將有更多空間讓拜登總統國內施政法案拍板定案並在國會通過。

7日晚間即將投票前，共和黨參議員罕見地在國會山莊開會；紐約時報報導，多名共和黨參議員在會中說到，並不願意幫忙民主黨避開一場債務違約危機。參院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)形容，為這次法案表決催票的過程相幫困難，「好比生孩子一般痛苦」。

後來共有11名共和黨參議員在程序表決中同意讓法案進入投票，包括麥康諾、熊恩、穆考斯基(Lisa Murkowski)、孔寧(John Cornyn)、貝拉索(John Barrasso)、柯林斯(Susan Collins)、薛爾比(Richard Shelby)、波特曼(Rob Portman)、卡皮托(Shelley Moore Capito)、布朗特(Roy Blunt)、朗茲(Mike Rounds)。