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默克新冠口服藥 5日療程712元 售價竟是成本40倍

記者胡玉立／綜合報導
默克藥廠的新冠口服新藥「莫納皮拉韋」，成本與售價6日公開，生產製造成本是17.74元，但默克將向政府收712元；售價是成本的40倍。(美聯社)
默克藥廠的新冠口服新藥「莫納皮拉韋」，成本與售價6日公開，生產製造成本是17.74元，但默克將向政府收712元；售價是成本的40倍。(美聯社)

可將新冠肺炎患者住院率和死亡率減少一半的默克藥廠(Merck)新藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)，成本與售價6日公開；哈佛公共衛生學院和倫敦國王學院醫院藥物定價專家報告指出，為期五天的「莫納皮拉韋」口服藥療程，生產製造成本是17.74元，默克藥廠將向美國政府收費712元；售價是成本的40倍。

口服藥丸「莫納皮拉韋」被視為終結COVID-19疫情重大利器，初始開發資金來自美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)和國防部，但將來只有默克和研發夥伴瑞奇貝克醫療公司(Ridgeback Biotherapeutics)會自此抗病毒新藥物獲利。

財經新聞網站Quartz表示，至今年底，「莫納皮拉韋」可能帶來高達70億元收入。

總部位於邁阿密的瑞奇貝克醫療公司是一家小型公司，去年它自艾莫利大學(Emory University)獲得該藥許可，兩個月後將該藥全球權利賣給默克藥廠，具體金額未公開。

非營利組織「知識生態國際組織」(Knowledge Ecology International)研究顯示，國防部下設單位在2013年和2015年提供艾大逾1000萬元資金研發「莫納皮拉韋」，最初打算用來治療委內瑞拉馬腦炎(Venezuelan equine encephalitis)；NIH下屬的國家過敏和傳染病研究所(The National Institute of Allergy and Infectious Diseases)也提供艾大逾1900萬元贈款。

默克藥廠1日公布令人鼓舞的臨床試驗結果後，股價大漲，部分疫苗生產商股價下跌。儘管美國政府是初始投資者，卻面臨藥價上漲問題；政府與默克6月簽署12億元合同，默克將以五天療程712元的價格，供應170萬個療程的「莫納皮拉韋」口服藥。

此新藥獲食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權後，政府將立即付款交易。

「知識生態國際組織」資深研究員阿比納德 (Luis Gil Abinader) 指出，聯邦機構為此藥研發至少花費了2900萬元，有義務確保社會大眾買得起新藥；「社會大眾資助了這款藥物，有權在合理條件下取得它」。

但瑞奇貝克醫療公司聯合創始人溫蒂‧霍曼(Wendy Holman)接受CNBC訪問時指出，該公司曾要求卻「從未獲得政府資金」協助製造「莫納皮拉韋」；該公司發布新聞稿表示，「自公司取得該藥許可以來，所有開發莫納皮拉韋的資金，均由默克和瑞奇貝克醫療公司的韋恩和溫迪霍曼(Wayne and Wendy Holman)提供。」

默克已承諾向全球提供「莫納皮拉韋」，已與五家生產學名藥的印度公司簽訂許可協議；根據最近報導，印度的製藥公司計畫將此藥五天療程價格定在12美元以下。至於美國和許多中上收入國家及所有高收入國家，藥價格將依市場決定。

倫敦國王學院醫院醫師高譚(Dzintars Gotham)擔心，這將代表這些國家裡有些人將無法負擔這種新藥。

瑞奇貝克醫療公司聯合創始人溫蒂‧霍曼。(取自ridgebackbio官網)
瑞奇貝克醫療公司聯合創始人溫蒂‧霍曼。(取自ridgebackbio官網)
總部位於新澤西州的默克藥廠新冠口服新藥「莫納皮拉韋」，成本與售價6日公開，生產製...
總部位於新澤西州的默克藥廠新冠口服新藥「莫納皮拉韋」，成本與售價6日公開，生產製造成本是17.74元，但默克將向政府收712元；售價是成本的40倍。(路透)

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