全美單日確診10.1萬 病歿、重症雙降 專家：未脫險境

全美疫情稍緩，但公衛專家警告美國尚未脫離險境，呼籲民眾接種疫苗。圖為德州奧斯汀市室外疫苗接種站正在提供服務。(美聯社)

新冠肺炎疫情 今夏再度爆發後看似終於趨緩，截至5日晚間，過去一周全美平均單日確診人數約10萬1000人，和兩周前相比降低24%，病歿和重症住院的人數也都明顯減少；但公衛專家警告美國尚未脫離險境，當局也持續鼓吹疫苗 接種，並提出一份官方研究報告證實，疫苗發揮功效，在今年初已成功預防數萬名長者因染疫而住院或死亡。

根據紐約時報(NYT)的統計，最新全國單日病歿人數為1829人，比兩周前減少12%；住院比率也比兩周前減少20%，單日平均住院者不到7萬5000人，也是自8月初以來最低。

目前全國仍有約6800萬人符合資格但尚未接種新冠疫苗，公衛專家也強調，大多染疫病歿者仍以未接種疫苗者為主；華盛頓大學健康計量評估研究中心(IHME)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)透露他的隱憂，認為疫情趨緩恐使民眾拿下口罩和增加旅行；他說：「我們尚未脫離險境，這個病毒每次都給我們新的挑戰。」

紐時數據顯示，自9月1日以來單日確診人數已下降35%，南部州尤為明顯；以佛羅里達州為例，最近官方接獲單日確診人數略低於6000人，和8月時每日2萬人相比下降甚多；而路易斯安納州幾周之前都維持在平均單日5000例確診，如今也降至1000例左右。

南佛羅里達大學(University of South Florida)流行病學教授麥可(Edwin Michael)表示，他最大的憂慮是病毒持續在未接種疫苗者間變種；不過他說：「直到任何新型的變種病毒出現前，這也許會是最後一波疫情，補強針也會有所幫助。」

另外，聯邦衛生部(HHS)5日公布的一份研究報告顯示，自今年1月至5月期間有使用聯邦醫療保險 (Medicare)的長者中，新冠疫苗成功減少10萬7000人染疫住院，以及3萬9000人病歿。

該報告指全國本土48州的樣本都能觀察到疫苗的成效，這些樣本也包含各族裔群體；成效最明顯的為本土及阿拉斯加的原住民族群，也是當初疫情受創最重的族群。