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白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

編譯孫梁／綜合6日電
白宮宣布將大量提供全美民眾免費新冠快篩劑，自己在家即可檢測。圖為加州一所中學提供的新冠快篩劑。(美聯社)
白宮宣布將大量提供全美民眾免費新冠快篩劑，自己在家即可檢測。圖為加州一所中學提供的新冠快篩劑。(美聯社)

拜登政府6日宣布將投入10億元來採購家用新冠病毒快篩劑，加大對檢測試劑的供應，緩解目前因爲需求增加而產生的市場短缺。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，到今年12月，快篩劑每月供應的數量將達2億劑，未來數周將向市場投放數千萬劑；他還說，通過與聯邦政府合作，全國提供免費檢測服務的藥店將增多一倍，達2萬家。

聯邦食品暨藥品管理局(FDA)本周授權ACON實驗室的快篩劑上市；該實驗室表示，將在網路和零售店擴大銷售。目前有七家公司研製的快篩劑已獲授權在全國銷售。

拜登總統9月表示將撥出20億元用於擴大快篩劑的生產，約等於增加採購2億8000萬份快篩劑，提供給長照機構、社區檢測點、遊民收容所和監獄等人口密集的單位。

拜登政府增加採購快篩劑的舉措，是為了因應市場上的試劑短缺，許多零售店和藥店都出現了快篩劑供貨不足的問題。

由於Delta毒株的傳染性強，以及聯邦政府、學校和許多私營企業最近紛紛宣布新舉措，要求員工接種疫苗或是定期接受檢測，都導致快篩劑的需求大幅增加。

快篩劑的價格不菲，每兩劑一盒的至少14元；部分衛生專家敦促拜登政府採取更有效的措施，降低快篩劑的費用和擴大產量；部分專家也認為，FDA發出更多的生產授權，將有助於擴大供應和降低成本。

齊安茲沒有說明拜登政府與快篩劑廠家的簽約過程，但表示隨著授權增多和產量提高，快篩劑的價格也將下降。

快篩劑的準確度不如實驗室的PCR檢測，但檢測地靈活，15分鐘可得出結果。資料顯示，快篩劑對攜帶病毒多的人效果更好，因此被部分專家認為是「傳染性檢測」。

檢測 拜登 聯邦政府

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